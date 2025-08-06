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Страхование Финансы

Проводят лето на всю катушку жители Москвы и Башкортостана: ВСК подвел первые итоги инцидентов с россиянами

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В теплые месяцы (с мая по август) фиксируется примерно 7% от всех происходящих в течение года несчастных случаев — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Причем не более 14% ЧП от общего числа происшествий с россиянами происходит во время туристических поездок в соседние регионы страны, остальные — дома или на дачах. Лидеры по весенне-летнему травматизму — москвичи.

По оценкам Страхового Дома ВСК, с мая по август (традиционный отпускной и дачный сезон) россияне получают травмы реже, чем в остальные месяцы. Больше всего подвержены риску травм в этот период жители следующих регионов:

  • Москва (23%)
  • Башкортостан (5,4%)
  • Санкт-Петербург, Пермский край и Кировская область (по 5%)
  • Приморский край (4,7%)
  • Новосибирская область (3,5%)
  • Марий Эл (3,1%)

Примерно 14% несчастных случаев происходит во время поездок по стране. Самыми "опасными" регионами для поездок летом являются Башкортостан, курорты Краснодарского края и Ярославль (по 8%).

Остальные 86% страховых случаев в мае — августе происходят в родных регионах застрахованных, в том числе во время поездок на дачи. Самая частая причина травм среди взрослых россиян при поездках за город — получение ожогов от костра, а также ран от садовых и строительных инструментов.

Детский травматизм в теплое время года связан в основном со спортивными активностями — падениями с велосипедов и качелей, неудачными приземлениями во время прыжков на батуте, играми в футбол и попытками залезть на деревья.

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