Каждый пятый обратившийся за техпомощью на дороге этим летом просил поменять колесо

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самой востребованной услугой у автомобилистов в поездках минувшим летом стал вызов аварийного комиссара на место ДТП. С начала активного сезона автопутешествий 46% клиентов, обращавшихся в Росгосстрах по полисам каско с включенной опцией помощи на дороге, воспользовались этой возможностью. 26% просили организовать им эвакуацию для перемещения машины с места аварии или поломки. 15% страхователей потребовалась техническая помощь.

В первую очередь клиентам Росгосстраха нужна была подзарядка аккумулятора или запуск двигателя (65%), каждый пятый (22%) просил заменить колесо, 8% страхователей понадобилось вскрыть двери автомобиля, а для 4% клиентов был организован подвоз топлива.

Все эти услуги Росгосстрах включает в целый ряд своих программ добровольного автострахования, а также предлагает как отдельный сервисный продукт "Помощь на дороге". Это помогает автомобилистам быстро устранить внезапные проблемы с машиной на дороге или во дворе. За счет тесного взаимодействия с партнерами 98% клиентов получают обратную связь по запрошенной услуге в течение 5 минут после заявки, причем страховщик постоянно контролирует время и качество выполнения услуги подрядчиками.

Чаще всего этим летом за помощью на дороге обращались клиенты Росгосстраха из Москвы и Подмосковья — на них приходится 54% поступивших в компанию заявок. В тройку регионов по востребованности таких услуг вошли Санкт-Петербург с Ленинградской областью, а также Ростовская область. За ними следуют Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Пермский край и Рязанская область. Обращений от клиентов из других регионов было заметно меньше.

"В прошлом году небольшие всплески спроса на услуги помощи на дорогах были в мае и июле, но в этом году среднее количество заказов сохраняется примерно на одном уровне в течение всего "высокого" сезона автопутешествий, — рассказывает директор Департамента по управлению взаимоотношениями с клиентами Светлана Бери. — Хочу отметить, что наша компания не только контролирует качество оказываемой услуги, но и регулярно проводит замеры индекса клиентской удовлетворенности. В этом году получившие помощь автомобилисты в среднем ставили оценку 9,8 по 10-балльной шкале".

Примечательно, что специалисты Единого коммуникационного центра Росгосстраха проконсультируют клиента, даже если у него нет полиса с включенной опцией помощи на дорогах. А в случае если обратившемуся потребуется техническая помощь, оператор поможет организовать эту услугу через провайдера страховой компании.

"При этом Росгосстрах проконтролирует качество и сроки выполнения предоставленной услуги. Нам важно, чтобы клиенты знали, что мы продолжаем заботить о них, даже когда привлекаем сторонних подрядчиков, что мы в любом случае рядом", — подчеркнула Светлана Бери.

