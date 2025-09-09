16+
Более 30 встреч и новые соглашения о партнёрстве — Страховой Дом ВСК подводит итоги ВЭФ

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Делегация Страхового Дома ВСК приняла участие в главном деловом событии сентября — форуме ВЭФ. В рамках мероприятия было проведено более 30 встреч с представителями бизнеса Дальнего Востока и других субъектов РФ, по результатам которых были достигнуты договорённости об участии Страхового Дома ВСК в крупных инфраструктурных проектах развития региона.

В 2025 году в ВЭФ приняли участие более 7,3 тыс. человек из 75 стран, на полях юбилейного форума было заключено 280 соглашений на общую сумму свыше 6 трлн рублей.

В состав делегации Страхового Дома ВСК вошли старший вице-президент компании Сергей Завгородний, директор Дальневосточного филиала Андрей Богданов и директор филиала ВСК-Находка Александр Бидаев. Топ-менеджеры провели в рамках форума более 30 встреч с представителями бизнеса Дальнего Востока и других субъектов РФ.

В частности, ВСК приняла участие в переговорах с делегатами корпорации развития Дальнего Востока, Приморского края, резидентами ТОР (территория опережающего социально-экономического развития), реализующими инвестиционные проекты на территории ДФО. В ходе встречи были достигнуты договорённости об участии ВСК в крупный региональных инфраструктурных проектах.

Кроме того, обсуждались инструменты страховой защиты для бизнеса, в том числе возможности автоматизации процессов на этапе запуска новых производств при участии дочерней IT-компании ВСК — XYZ. Отдельно участники обсудили опыт компании "Мед-Партнер", которая специализируется на организации медицинских процессов для корпоративных клиентов, в сфере реализации Well-being проектов для специалистов, работающих на производственных предприятиях.

Еще одна дискуссия на полях ВЭФ была посвящена теме привлечения трудовых ресурсов в строительную сферу, в том числе из стран Юго-Восточной Азии. По оценкам участников встречи, для снижения дефицита кадров у региональных и федеральных застройщиков необходим комплексный подход с использованием инструментов страхования. По итогам встречи была достигнута договоренность о возможном участии ВСК в реализации крупнейшего в Приморском крае инвестиционного проекта по строительству круглогодичного горнолыжного курорта "Арсеньев", а также о потенциальном масштабировании партнерства — создании программ страхования гостей комплекса.

"Страховой Дом ВСК — многолетний страховой партнер форума ВЭФ. Это мероприятие является отличной площадкой для нетворкинга, позволяя представителям бизнеса, государственных структур и отраслевых объединений реализовывать самые смелые проекты, направленные на развитие Дальневосточного региона. В этом году по итогам встреч на полях ВЭФ мы обсуждали участие ВСК в реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по строительству гостиничных и складских комплексов, развитию регионального туризма и т. д. По итогам была сформирована потребность в услугах страхования на сумму более 100 млн рублей", — отметил Сергей Завгородний, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

