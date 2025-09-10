16+
Страхование Финансы

Технологии будущего уже сегодня: как ВСК использует Process Mining и Task Mining для трансформации страховой медицины

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Спикеры Страхового Дома ВСК на форуме ProcessTech Saransk, организованном компанией Инфомаксимум, представили в том числе ключевые кейсы внедрения технологий Process Mining и Task Mining в страховом бизнесе.

Александра Левушкина, стратегический партнер по инновациям, рассказала, как за два года компания прошла путь от пилотных проектов с использованием open source-инструментов до масштабирования решения, про подход к выстраиванию операционной модели работы с технологией и достигнутые внутренними центрами компетенций результаты по работе с Process и Task mining.

Среди результатов:

  • охват более 70% сотрудников головного офиса технологиями процессной аналитики;
  • срок окупаемости проекта внедрения платформы — около года;
  • более 80 гипотез с совокупным экономическим эффектом в 224 млн рублей.

Особое внимание было уделено кейсам по медицине. Так, Татьяна Колодий, руководитель направления Лаборатории Финтех и инноваций ВСК, рассказала, как применение Process Mining помогает бизнесу в приоритизации задач при переходе в новую целевую архитектуру и выстраиванию эффективных сквозных процессов. На примере одного процесса был показан значимый операционный эффект — уменьшена длительность этапа регистрации счета на 93% и сокращено время обработки счетов от клиник-партнеров в 2 раза.

"Для ВСК внедрение Process Mining и Task Mining — один из важных шагов в построении культуры работы с данными и цифровыми инструментами. Мы смотрим на эти технологии не только как на средство повышения операционной эффективности, но и как на основу для создания новых сервисов и продуктов, — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. — Мы видим большой потенциал применения Process Mining и Task Mining в страховой медицине и уверены, что конкурентоспособность страхового бизнеса в ближайшие годы будет определяться в том числе возможностью компаний к быстрым технологичным изменениям. И инструменты процессной аналитики позволяют нам существенно ускориться в данном направлении".

