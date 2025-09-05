ВСК признана лидером страхового рынка в цифровизации процессов урегулирования убытков

Агентство цифрового аудита SDI360 провело исследование уровня цифровой зрелости страховых компаний в урегулировании убытков по ОСАГО, каско и страхованию от несчастного случая. Страховой Дом ВСК показал наилучший уровень цифровизации клиентского пути во всех трех программах защиты: компания оцифровала процессы страхования и активно использует онлайн-инструменты на каждом этапе урегулирования.

Исследование проводилось с помощью анкетирования участников. Эксперты оценили каналы взаимодействия и точки контакта с клиентом на каждом этапе урегулирования. Результат исследования подчеркивает значительное продвижение Страхового Дома ВСК в направлении цифровизации процессов урегулирования убытков. Лидирующее положение компании свидетельствует о высокой степени интеграции современных технологий в ее операционные процессы. Полная цифровизация клиентского пути, включая подачу заявления, фотофиксацию и получение возмещения, демонстрирует, что ВСК ориентирована на удобство и эффективность для клиента.

Кроме того, широкий спектр точек взаимодействия, как онлайн, так и офлайн, обеспечивает гибкость и доступность для клиентов, предпочитающих личные встречи или взаимодействие через более традиционные каналы. Такое сочетание инновационных диджитал-решений с устоявшимися физическими контактами становится важным конкурентным преимуществом компании.

"ВСК последовательно развивает цифровые решения, чтобы сделать урегулирование убытков еще более удобным для клиентов. Уже сегодня более 60% случаев по каско проходят онлайн — через мобильное приложение и сайт, без визита в офис. По ОСАГО доля цифровых урегулирований достигла 20% и продолжает расти. Это результат системной работы по улучшению клиентского пути и расширению цифровых каналов. Мы также сохраняем возможность очного обращения — там, где это нужно клиенту.

Цифровое урегулирование важно не только для удобства пользователей, но и для всей отрасли: это снижает нагрузку на инфраструктуру и поддерживает курс на развитие электронных сервисов. Мы стремимся создавать удобные сервисно-страховые решения и внедрять современные технологии, которые будут улучшать жизнь наших клиентов", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.