16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Росгосстрах: число онлайн-консультаций с онкологами выросло на 30% Страховой Дом ВСК — лидер в страховании финансовых рисков по версии Эксперт РА "Веранда" на страже дачного сезона: как ВСК летом помогла клиентам пережить пожары, ураганы и падение деревьев Сотрудник ВСК прошел 100 тысяч шагов за день, ливень и усталость не помешали личному рекорду В Китай без визы: спрос на туры взлетел в три раза

Страхование Финансы

Росгосстрах: число онлайн-консультаций с онкологами выросло на 30%

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В январе–августе 2025 года число обращений к онкологам по программам ДМС на платформе "Доктис" (партнер Росгосстраха) выросло на 30%, а среднегодовой темп роста (CAGR) за 2020–2025 годы приближается к 60%. Это рекорд среди всех нишевых медицинских направлений и одно из ключевых событий на рынке цифрового здравоохранения: россияне все чаще решаются обсуждать вопросы онкологии дистанционно, доверяя экспертам онлайн-формата.

В 2025 году онкология вошла в число самых быстро развивающихся направлений телемедицины по программам ДМС Росгосстраха, хотя в 2021 году дистанционных обращений к онкологам насчитывалось всего 29. Заметный вклад внесли не только классические консультации онкологов, но и междисциплинарные специалисты: гематологи, маммологи, онкоурологи и хирурги-онкологи, чья востребованность уверенно растет год от года.

Особо активно дистанционные консультации используют жители регионов и пациенты из малых городов: платформа фиксирует широкий географический охват и регулярную динамику повторных обращений. Аналитики отмечают, что запрос на "второе мнение", эмоциональную поддержку и предварительный анализ результатов обследования вышел на новый уровень благодаря цифровым сервисам. Многие пациенты используют онлайн-консультацию перед очным визитом или для уточнения тактики дальнейшего лечения.

"Резкий рост обращений к онкологам — признак серьезных изменений в модели поведения пациентов, — подчеркивает Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах". — Телемедицина снимает барьеры не только при простых жалобах, но и в сложнейших ситуациях, когда требуется взвешенное профессиональное мнение. Для многих семей цифровой формат стал опорой на пути диагностики и лечения".

На платформе отмечают, что онкосегмент — один из самых динамичных по доверию пациентов: всё больше людей готовы в анонимном и комфортном формате обсуждать сложные вопросы здоровья, получать рекомендации по обследованиям и терапии. 

"Кроме того, онкология заметно молодеет. Даже портрет клиентов по полисам онкострахования в Росгосстрахе сильно изменился за последние пару лет, — добавляет Ольга Купцова. — Если еще в 2023 году средний возраст покупателя страховки составлял 51,4 года, то к 2025 году он снизился до 46 лет, и заметный всплеск спроса произошел у людей 30–40 лет. Логично, что молодые люди не понаслышке знакомы с технологиями, а также живут в высоком ритме, поэтому активно пользуются телемедицинскими сервисами".

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5