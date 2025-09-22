Росгосстрах: число онлайн-консультаций с онкологами выросло на 30%

В январе–августе 2025 года число обращений к онкологам по программам ДМС на платформе "Доктис" (партнер Росгосстраха) выросло на 30%, а среднегодовой темп роста (CAGR) за 2020–2025 годы приближается к 60%. Это рекорд среди всех нишевых медицинских направлений и одно из ключевых событий на рынке цифрового здравоохранения: россияне все чаще решаются обсуждать вопросы онкологии дистанционно, доверяя экспертам онлайн-формата.

В 2025 году онкология вошла в число самых быстро развивающихся направлений телемедицины по программам ДМС Росгосстраха, хотя в 2021 году дистанционных обращений к онкологам насчитывалось всего 29. Заметный вклад внесли не только классические консультации онкологов, но и междисциплинарные специалисты: гематологи, маммологи, онкоурологи и хирурги-онкологи, чья востребованность уверенно растет год от года.

Особо активно дистанционные консультации используют жители регионов и пациенты из малых городов: платформа фиксирует широкий географический охват и регулярную динамику повторных обращений. Аналитики отмечают, что запрос на "второе мнение", эмоциональную поддержку и предварительный анализ результатов обследования вышел на новый уровень благодаря цифровым сервисам. Многие пациенты используют онлайн-консультацию перед очным визитом или для уточнения тактики дальнейшего лечения.

"Резкий рост обращений к онкологам — признак серьезных изменений в модели поведения пациентов, — подчеркивает Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах". — Телемедицина снимает барьеры не только при простых жалобах, но и в сложнейших ситуациях, когда требуется взвешенное профессиональное мнение. Для многих семей цифровой формат стал опорой на пути диагностики и лечения".

На платформе отмечают, что онкосегмент — один из самых динамичных по доверию пациентов: всё больше людей готовы в анонимном и комфортном формате обсуждать сложные вопросы здоровья, получать рекомендации по обследованиям и терапии.

"Кроме того, онкология заметно молодеет. Даже портрет клиентов по полисам онкострахования в Росгосстрахе сильно изменился за последние пару лет, — добавляет Ольга Купцова. — Если еще в 2023 году средний возраст покупателя страховки составлял 51,4 года, то к 2025 году он снизился до 46 лет, и заметный всплеск спроса произошел у людей 30–40 лет. Логично, что молодые люди не понаслышке знакомы с технологиями, а также живут в высоком ритме, поэтому активно пользуются телемедицинскими сервисами".