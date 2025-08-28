"Немцы" стали агрессивными: каждое 25-е ДТП — с участием премиальных авто, аналитика ВСК

Почти 4% ДТП по ОСАГО в 2025 году пришлось на премиальные автомобили — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Опаснее всего на дорогах обладатели Mercedes-Benz, а реже всего в дорожные аварии попадают владельцы Bentley.
По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего виновниками ДТП среди обладателей авто премиальных брендов становились владельцы Mercedes-Benz (41%), BMW (22%), Audi (17%) и Lexus (15%). Реже в дорожные аварии попадают автомобили Bentley (0,05%), Tesla (0,1%), HONGQI (0,4%).
Традиционно мужчины являются самыми аварийными водителями — среди ДТП с автомобилями представительского класса на их долю приходится 81% происшествий. Примечательно, что число женщин-виновниц ДТП в сегменте премиальных авто выше, чем в среднем по всем дорожным авариям — 18% (в основном женщины управляют Mercedes-Benz, BMW и Lexus).
Больше всего ДТП с участием премиальных авто было зафиксировано в следующих регионах:
- Москва — 28%
- Краснодарский край — 9%
- Калининградская область — 3,8%
- Ростовская область — 2,8%
- Алтайский край — 2,3%
Не более 15% ДТП на дороге приходится по вине авто корпоративных автопарков (такси, каршеринга, сервисов доставки и пр.). В среднем по всем ДТП в стране этот показатель составляет 21%.
