Менеджеры Росгосстраха вошли в рейтинг лучших управленцев нашей страны

Четыре руководителя Росгосстраха вошли в престижный рейтинг лучших управленцев, который ежегодно составляют Ассоциация менеджеров России и издательский дом "Коммерсантъ". Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" определяет наиболее эффективных руководителей компаний и предприятий различного профиля за текущий год. Включенные в него менеджеры по мнению представителей профессионального сообщества являются лидерами по функциональным направлениям в своих отраслях.

Руководители Росгосстраха из года в год подтверждают свое право занимать ведущие позиции в этом сообществе успешных профессионалов. Причем, в этом году компания расширила свое представительство в рейтинге:

Генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев в этом году занимает вторую позицию среди лучших руководителей высшего звена страховой отрасли;

Евгений Решетин признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний;

Ирина Елина вошла в тройку самых эффективных директоров по персоналу у российских страховщиков;
начальник управления развития HR-бренда Мария Ли включена в число лучших директоров по внутрикорпоративным коммуникациям.

Отметим особенность составления рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" — методология предполагает, что лучших в своих рядах определяют сами представители топ-менеджмента ведущих компаний из различных отраслей российской экономики. И стабильное присутствие руководителей Росгосстраха в этом рейтинге является подтверждением не только их профессиональных компетенций, но и авторитета в страховом сообществе страны.

