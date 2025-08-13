Росгосстрах: что бывает, когда родитель побеждает водителя

Детские кресла в автомобилях уже давно признаны важным элементом безопасности, но плач и капризы даже правильно пристегнутых маленьких пассажиров порой становятся причиной аварий — если сидящие за рулем водители на них отвлекаются. В компании Росгосстрах ежегодно фиксируют десятки страховых случаев, когда попытки успокоить ребенка во время движения автомобиля приводят к ДТП. Близится очередной учебный год, когда очень многие автомобилисты по утрам будут отвозить детей в школу, и вероятность таких ситуаций увеличится.

Чаще всего в такие происшествия попадают женщины — видимо, материнское сердце не выдерживает детских переживаний, после чего переживать приходится уже самим водителям, а иногда и тем, в кого они врезались. Вот лишь несколько объяснений, которыми клиенты Росгосстраха с полисами каско сопровождали в последнее время свои обращения в компанию после страхового случая.

Жительница Башкортостана, управлявшая автомобилем Changan CS55 Plus: "В результате истерики ребенка начала движение в стоящее на светофоре авто. Сама не поняла, как это произошло. В доли секунды, пока успокаивала ребенка, показалось, что машина спереди уже тронулась. И я на автомате поехала".

Владелица Haval M6 из Новгородской области: "В момент движения потеряла контроль над автомобилем. Зазвонил телефон, перед этим была ссора, плакал ребенок, и я не заметила дерево".

Москвичка за рулем Chery Tiggo 4/ Pro: "Ехала по подземному паркингу дома. Орал ребенок в машине, отвлеклась на секунду на него и на повороте задела столб".

Водитель Lada Granta из Тульской области: "Двигался в потоке по шоссе, отвлекся на ребенка, находившегося на заднем кресле, и столкнулся с впереди стоящим автомобилем".

Жительница Подмосковья на Geely Binyue Cool: "При заезде на территорию торгового центра грудной ребенок начал сильно плакать. Отвлекшись, не заметила дорожный знак и совершила наезд на него".

Владелица Changan CS35 Plus из Ростовской области: "Подъехала к своему дому, начала заезжать во двор, в машине находился ребенок, он сильно кричал. В этот момент я отвлеклась и зацепила угол. Услышав звук, остановилась и обнаружила повреждение".

К счастью, как правило, такие происшествия обходятся без последствий для здоровья водителя и пассажиров, да и повреждения автомобиля бывают не очень серьезными. Так, в этом году максимальное возмещение за восстановительный ремонт машины чуткой родительницы, но невнимательной водительницы составило 180 тыс. рублей. Однако без полиса добровольного автострахования ремонтировать машину пришлось бы за свой счет, а наличие каско позволяет получить возмещение и в том случае, когда виновником происшествия является сам страхователь или водители, вписанные в его полис.

"В ходе соцопроса, который мы проводили, чтобы выяснить, как меняются привычки водителей за рулем с появлением ребенка, 43% автомобилистов признались, что значительно изменили свой стиль вождения и начали проявлять большую осторожность на дороге, а почти треть (31%) — стали более внимательными, — отмечает начальник управления выплат по автострахованию Росгосстраха Людмила Юсова. — Конечно, иногда случаются ситуации, когда соблюсти свой внутренний баланс между водителем и родителем непросто — особенно если ребенок плачет. И все же внимательность и безопасность должны быть приоритетом для человека, садящегося за руль, поскольку автомобиль является источником повышенной опасности для окружающих".