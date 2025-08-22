16+
В Страховом Доме ВСК подсчитали, во сколько обошлись бы Вите Перестукину его ошибки

Страна невыученных уроков оказалась не только местом испытаний для двоечника Вити Перестукина, но и настоящим наглядным пособием страховых случаев. Накануне Дня знаний специалисты Страхового Дома ВСК проанализировали приключения героев знаменитой сказки Лии Гераскиной и выяснили, какие страховые продукты могли бы спасти их от неприятностей.

Оказывается, Страна невыученных уроков — это не только место, где двоечники исправляют свои оценки, но и настоящий тест-драйв для страховых продуктов! В Страховом Доме ВСК, вооружившись калькулятором и чувством юмора, подсчитали, во сколько бы обошлись Вите Перестукину его неправильные ответы на уроках, если бы это было не волшебство, а суровая реальность со счетами за лечение и компенсациями.

Представьте: разъяренная корова (которую Витя из-за незнания вместо травоядной назвал плотоядной) мчится за мальчиком, белый медведь тоскует по родным снегам где-то в африканской саванне, а кот Кузя — в панике от межконтинентальных перелетов. Стоило бы Вите оформить страховку от несчастных случаев всего за 220 рублей в год — и можно было бы спокойно убегать от коровы, зная, что 100 000 рублей страхового покрытия смягчат последствия. Кстати, каждый третий родитель в России как раз перед 1 сентября страхует своего ребенка — видимо, предчувствуя не только школьные, но и "сказочные" приключения.

А вот путешествие между климатическими зонами — от ледяных гор до раскаленных пустынь — потребовало бы для героев наличие туристической страховки. Всего 120 рублей в день — и маленький житель Африки не дрожал бы от холода на Северном полюсе, а белый медведь не "потел" бы на самом жарком континенте. Им была бы оказана экстренная медицинская помощь в случае обморожений, тепловых ударов и возможных падений с ледяных гор. А если в полис для туристов была бы добавлена дополнительная опция "Страхование от НС", то герои получили бы еще и выплату в случае, например, получения травмы во время падения.

Особую статью расходов составил бы верный спутник Вити — кот Кузя. Полис "С заботой о питомце" за 7 600 рублей защитил бы усатого путешественника не только от стандартных кошачьих неприятностей в виде отравлений и укусов клещей, но и от пищевой аллергии после путешествия из Африки на Северный полюс и обратно.

Страховой Дом ВСК напоминает, что правильно подобранная страховка — это современный эквивалент волшебного учебника, который помогает исправлять ошибки до того, как они превратятся в проблемы.

Гид потребителя

