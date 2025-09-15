В Китай без визы: спрос на туры взлетел в три раза

Безвизовый въезд в Китай значительно повысил интерес к стране среди российских туристов. За прошлую неделю доля туров по этому направлению увеличилась в три раза и составила 3,9% от общего объема бронирований, а также Китай стал гораздо чаще указываться при покупке страховок путешественников. Об этом сообщают Росгосстрах и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Абсолютным лидером остается остров Хайнань — на этот курорт приходится 90% всех туров в Китай. Средняя стоимость отдыха составляет 202 тысячи рублей. Ранее на Хайнань также можно было прилететь прямым рейсом без визы, однако многие туристы сознательно выбирали стыковочные перелёты: они часто дешевле и позволяют заодно посмотреть сразу несколько городов. Поэтому введение полноценного безвизового режима упростило планирование поездки, расширило количество доступных маршрутов.

Помимо пляжей Хайнаня крупные города также пользуются популярностью у российских туристов. Поездка в Пекин обойдется в среднем в 165 тысяч рублей, а путешествие в Шанхай — в 149 тысяч. Средний чек для туров в Китай при этом составляет 188 тысяч рублей.

Планируя отдых в Китае, российские путешественники чаще всего выбирают четырех- и пятизвездочные отели с системой питания, включающей не только завтраки (82% случаев), но и ужин (12–13%). Туристы также стараются защитить себя от возможных непредвиденных ситуаций и приобретают страховку на время поездки. Наиболее востребованные страховые суммы составляют 30 000, 35 000 и 50 000 у. е.

"Китай уже долгое время находится в топе у российских туристов. С введением безвизового режима туристический поток будет только увеличиваться, и мы ожидаем повышение спроса на страхование путешественников в Китай на 30-40%. Очевидно, все больше путешественников начинают интересоваться не только пляжным отдыхом, но и активным туризмом в Поднебесной: посещением природных парков, исторических памятников и экскурсиями по городам. Это стимулирует спрос на дополнительные страховые опции, которые делают путешествия более спокойными и предсказуемыми. Кстати, среди необычных страховых случаев в практике Росгосстраха были укусы обезьян в знаменитом парке на Хайнане", — комментирует Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах".

"Объем бронирований Хайнаня последовательно растет с момента открытия регулярного прямого сообщения после пандемии. В 2025 году путешествия в Китай бронировали чаще, чем в 2024-м, в три раза. Это в первую очередь связано с тем, что на острове уже действует безвизовый режим. Дополнительные документы не понадобятся, если забронировать тур с прямым рейсом. Кроме того, на курорте много комфортных отелей с хорошим обслуживанием. В основном наши туристы любят пляжный отдых, а именно такой предлагают на Хайнане. Дополнительным плюсом отдыха здесь можно назвать цену. Средний чек тура за год снизился с 224 тысяч до 202 тысяч рублей". — поделился Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.