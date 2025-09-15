Сотрудник ВСК прошел 100 тысяч шагов за день, ливень и усталость не помешали личному рекорду

Валерий Гнездилов, исполнительный директор Департамента региональной безопасности ВСК, установил личный спортивный рекорд, преодолев 107 174 шага за сутки. Это достижение стало частью корпоративной инициативы "ВСК Спорт", направленной на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников компании.

Инициатива возникла спонтанно: после дискуссии в корпоративном приложении "ВСК Спорт" о возможности преодоления 50 000 шагов в день Валерий вдохновился примером коллег из Москвы, которые ранее успешно завершили аналогичный вызов. Без специальной подготовки, но с многолетним спортивным опытом за плечами, он решил проверить свои силы.

"Спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни — от легкой атлетики в школьные годы до хоккея во взрослом возрасте. Когда коллеги бросили вызов, я понял: почему бы не попробовать? Поддержка семьи и друзей помогла преодолеть трудности, включая ливень и усталость", — поделился Валерий Гнездилов.

На установление личного рекорда у Валерия ушло 16 часов — он шел с 6 утра до 22 часов вечера. Несмотря на непогоду и физические нагрузки, Валерий успешно завершил марафон. Особую роль в этом достижении сыграла поддержка супруги, которая сопровождала его на части пути и морально поддерживала на финише.

Корпоративная программа "ВСК Спорт" активно развивается в компании, объединяя сотрудников из разных регионов России. Участники программы регулярно делятся своими спортивными успехами в специальном приложении "ВСК Спорт", мотивируя коллег к активному образу жизни.