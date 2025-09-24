16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры ВСК снова в числе лучших Менеджеры Росгосстраха вошли в рейтинг лучших управленцев нашей страны БАДы и таблетки витамина С россиянам больше не нужны: врач ВСК развеяла мифы об осеннем питании АвтоСпецЦентр и ВСК выявили самые популярные и самые аварийные марки в сегменте коммерческого транспорта Росгосстрах: число онлайн-консультаций с онкологами выросло на 30%

Страхование Финансы

Топ-менеджеры ВСК снова в числе лучших

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Топ-менеджеры Страхового Дома ВСК стали лауреатами ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров — 2025". Проект реализуется Ассоциацией менеджеров России и издательским домом "Коммерсантъ" для оценки профессиональной репутации управленцев в различных отраслях экономики.

В числе лучших управленцев страны 2025 года — Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, вошедшая в категорию лучших директоров по цифровой трансформации, и Алексей Чуб, старший вице-президент, руководитель департамента по связям с государственными органами и страховым сообществом, отмеченный в списке лучших директоров по отношениям с органами власти.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" формируется на основе экспертных оценок и голосования представителей бизнес-сообщества. Он учитывает не только профессиональные достижения и эффективность управления, но и вклад менеджеров в развитие своих компаний и отрасли в целом.

Рейтинг курирует Ассоциация менеджеров России. В этом году рейтинг включал 18 функциональных и более 20 отраслевых направлений. Выбор лауреатов проходил в несколько этапов: подача заявок, экспертное онлайн-голосование, верификационные встречи и публикация результатов.

Топ-менеджеры ВСК на протяжении нескольких лет стабильно входят в этот престижный рейтинг. Это подтверждает, что компания последовательно укрепляет кадровый потенциал и следует высоким стандартам корпоративного управления.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5