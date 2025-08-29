16+
Страхование Финансы

Самыми частыми проблемами зарубежного отдыха этим летом стали проблемы с ЖКТ — статистика ВСК

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Зарубежные курорты по-прежнему остаются одними из самых опасных для россиян, на них приходится 95% обращений по туристическому страхованию по итогам летне-весеннего сезона 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Чаще всего происшествия с российскими отдыхающими фиксировались в Египте, а среди европейских стран лидером антирейтинга стала Греция. Наиболее распространенный туристический недуг — диарея.

По данным Страхового Дома ВСК, Египет в 2025 году стал лидером летне-весеннего сезона 2025 года по количеству обращений туристов в связи с несчастными случаями и болезнями — 30% страховых событий. Также в антирейтинг вошли Турция (28%), Таиланд (21%) и Абхазия (9%).

В Египте наиболее "опасным" городом стала популярная у россиян Хургада, в Таиланде — Пхукет (68%), в Абхазии — Гагра. В Турции в этот перечень вошли Аланья (28%), Кемер (23%) и Белек (18%), а самые спокойные города среди востребованных у туристов — Стамбул (0,7%), Мармарис (0,3%) и Бельдиби (0,1%).

Почти четверть причин обращений к страховщикам в текущем туристическом сезоне были связаны с диареей (24%), рвотой (23%). 13% туристов жаловались на боли в животе, 11% — различные травмы ног. На укусы животных пришлось не более 2% происшествий, чаще всего россияне страдали из-за обезьян и медуз.

Помимо стандартных происшествий были зафиксированы и необычные случаи. Так, 66-летняя россиянка во время отпуска в Кемере случайно выпила перекись водорода. 33-летний турист пострадал во время отдыха в аквапарке — его ударило током при катании на водной горке в Аланье. В этом же турецком городе другой путешественник неудачно упал в душе и получил порезы стеклами душевой кабины.

Самым травматичным месяцем полугодия для туристов стал июль — на него пришлось 37% страховых случаев. На втором месте — июнь (35%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

