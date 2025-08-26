16+
Статус агентов повышен: Страховой Дом ВСК подвел итоги годовой статусной программы для страховых агентов

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК провел ежегодное обновление статусной системы для агентов, по результатам которого 156 профессиональных страховых агентов получили высшую категорию "Агент-Эксперт".

ВСК реализует комплексную программу мотивации для агентов, включающую как материальные, так и нематериальные стимулы. Одним из элементов данной системы является пятиуровневая градация профессионального статуса, вершиной которой является звание "Агент-Эксперт". Для достижения этой высшей категории необходимо соответствовать двум ключевым критериям: минимальный стаж работы в компании 5 лет и ежегодный объем привлеченной страховой премии от 10 млн рублей.

Агенты-эксперты получают расширенный пакет привилегий, включающий возможность бухгалтерское ведение предпринимательской деятельности при поддержке компании, доступ к корпоративному туристическому комплексу ВСК, возмещение транспортных расходов при участии в деловых мероприятиях, приоритетную обработку запросов и другие.

Все агенты компании вне зависимости от статуса обеспечиваются корпоративным полисом ДМС, обучающими программами, маркетинговыми материалами, корпоративной электронной почтой, партнерскими льготами (на услуги связи, АЗС и т. д.), специальными тарифами на страховые продукты ВСК.

По итогам текущего года квалификацию "Агент-Эксперт" подтвердили 156 наиболее результативных агентов.

"Статусная система мотивации агентов была запущена в августе 2023 года, в ней участвует вся агентская сеть компании. Это важная часть нашей стратегии по развитию агентской сети. За неполных два года мы увидели ощутимые результаты. Так, только по итогам 2024 года сборы агентов выросли на 1,4 млрд рублей, темп роста у статусных агентов составил 150%, а у агентов-экспертов — 167%", — отметил Анатолий Краснов, руководитель Центра по работе с агентами и нефинансовыми посредниками Страхового Дома ВСК.

Стратегия ВСК направлена на существенный рост агентского корпуса, сегодня в компании работают более 20 тысяч агентов. В 2024 году агентской сетью собрано более 21 млрд рублей страховой премии.

