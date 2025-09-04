ВСК составил карту рисков для туристов в Китае: самый опасный регион — Хайнань, а главная опасность — укусы обезьян

В сентябре стало известно о введении экспериментального безвизового режима между Россией и Китаем. Аналитики Страхового Дома ВСК подготовили памятку для путешественников — в каких регионах страны отдыхать опаснее всего и с какими проблемами могут столкнуться туристы в Поднебесной.

По данным Страхового Дома ВСК, на данный момент Китай является одним из наиболее безопасных туристических направлений. В данной стране в весенне-летний сезон 2025 году было зафиксировано всего 3,5% происшествий с туристами. Это меньше, чем в популярном у россиян Таиланде (почти 22%), но больше, чем в других популярных странах Азии, например, Вьетнаме (2,3%), Шри-Ланке (0,2%) или Индонезии (0,2%).

Самым востребованным и одновременно опасным направлением для путешествий является тропический остров Хайнань, расположенный на юге Китая (туристический сезон длится с октября по апрель). Примерно 81% от всех происшествий с туристами фиксируется в Санье (город окружного значения на юге острова), еще 4,5% — в Дадунхае (популярный курорт на Хайнане).

Также в число городов, где российские туристы получали травмы, вошли Хулудао (провинция Ляонин, богатая на исторические и природные достопримечательности) (1,5%), Ляньюньган (город на побережье Жёлтого моря, провинция Цзянсу) (1,1%), Чжандзядзе (городской округ с известным одноименным национальным парком) (0,7%), Шанхай (один из четырёх городов центрального подчинения) (0,7%).

Самая частая причина обращений за медицинской помощью во время пляжного отдыха (на Хайнане и в Ляньюньгане) — повышение температуры (18% происшествий). Следом идут травмы (15%), боль в животе (7,5%), рвота (5%), ожоги (2,3%).

Во время прогулок по достопримечательностям и нац. паркам россияне чаще всего сталкиваются с укусами обезьян (33%). А при посещении мегаполисов — простудой и болью в горле (50%).