Росгосстрах в первом полугодии подтвердил лидерство в страховании недвижимости россиян

Росгосстрах остается безоговорочным лидером в историческом для себя виде — страховании домов, квартир и дач россиян. Это подтверждает статистика Банка России за первые 6 месяцев 2025 года: компания занимает первое место среди страховщиков как по объему собранной премии по страхованию строений граждан, так и по количеству заключенных договоров.

Согласно данным ЦБ, в первом полугодии Росгосстрах даже увеличил свою долю в сегменте страхования недвижимости: с конца прошлого года в общем для рынка объеме сборов она выросла с 24% до 27%, а по количеству заключенных договоров — с 27% до 34%. Более четверти (26%) всех выплат по полисам страхования строений также приходится на Росгосстрах — каждый рабочий день в 2025 году компания возмещала своим клиентам около 7,5 млн рублей за поврежденное жилье.

"С начала года наша компания заключила почти 1,6 млн договоров страхования домов, дач и квартир, обеспечив их владельцам надежную финансовую защиту от стихийных бедствий, пожаров, заливов, террористических актов, последствий атак дронов и других неблагоприятных событий. Росгосстрах сегодня развивает все каналы продаж, в том числе цифровую платформу RGS.online, где выбрать полис можно даже с помощью наделенного искусственным интеллектом виртуального ассистента. Но главная заслуга в продвижении страхования недвижимости принадлежит все же нашим агентам. Это настоящие профессионалы, которые не только помогут своему клиенту правильно подобрать подходящую для него программу страхования, но и первыми придут на помощь при наступлении страхового случая, — комментирует член Правления — руководитель Блока агентских и офисных продаж Росгосстраха Юлия Шабанова. — Накопленный в компании более чем вековой опыт в страховании жилья и домашнего имущества позволяет предложить клиентам защиту от самых актуальных рисков с минимумом исключений, а также ряд сервисных услуг, которые могут понадобиться владельцу дома или квартиры. В ближайшее время мы планируем еще усовершенствовать наполнение наших продуктов классического страхования недвижимости, добавив в них опции, которые пока никто на российском рынке не предлагает. Чтобы клиенты точно знали, что выбирают лучший продукт, и что Росгосстрах с ними рядом в любом случае".