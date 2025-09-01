ВСК заботится о дачниках: теперь полис "Веранда" для загородного жилья включает бесплатные сервисы

Страховой Дом ВСК дополнил самый популярный у владельцев загородной недвижимости продукт "Веранда" сервисными услугами. Теперь при наступлении страхового случая ВСК возмещает расходы за уборку дома, например, от последствий пожара, или залива, компенсирует расходы за сбор документов из компетентных органов, за оплату госпошлин в связи с восстановлением утраченных документов, за оплату жилья и хранение вещей на время ремонта, оплатит расходы по замене замков и другие сервисные услуги. При этом стоимость полиса не изменилась, сервисные услуги включены в страховку по умолчанию.

Новые бесплатные опции призваны минимизировать непредвиденные расходы, которые могут возникнуть при наступлении застрахованных рисков. Сервисные услуги компания оказывает в рамках лимитов, указанных в страховом полисе. Например, ВСК возместит расходы на уборку в пределах 10 тысяч рублей, расходы по найму временного жилья в пределах 50 тысяч рублей.

Продукт "Веранда", запущенный в апреле 2025 года, предлагает три готовых пакета защиты или возможность индивидуального выбора рисков. Клиенты могут включить в полис до 19 рисков, включая обязательные (пожар, удар молнии, взрыв) и дополнительные, такие как бой стекол, воздействие электроэнергии или повреждение имущества беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Продукт позволяет застраховать основные и дополнительные строения (бани, сараи, теплицы, элементы ландшафтного дизайна), а также объекты на стадии строительства или ремонта. Для оформления полиса на объекты стоимостью до 5 млн рублей не требуется выезд эксперта — достаточно предоставить фотографии строения. При необходимости осмотр можно провести онлайн через мобильное приложение.

"Мы стремимся не только компенсировать финансовые потери, но и взять на себя решение сопутствующих задач, — отмечает директор по продукту управления экосистемы "Дом" ВСК Екатерина Микрюкова. — Бесплатные сервисы стали ответом на запросы клиентов, которые хотят максимально комфортного восстановления после неприятных событий".

Оформить полис "Веранда" можно у страховых агентов или в офисах ВСК. Для этого потребуется паспорт страхователя и документы на недвижимость.