Продажи каско "Компакт фикс" от ВСК выросли на 20% после обновления условий

Всего за неделю после обновления условий каско "Компакт фикс" от Страхового Дома ВСК продажи продукта выросли на 20%. Такой результат подтверждает востребованность новых возможностей полиса среди автовладельцев.

Обновлённый продукт каско "Компакт фикс" предоставляет расширенную защиту, включая случаи ДТП с обоюдной виной — ситуаций, когда виноваты оба участника аварии. Для клиентов, выбравших страховую сумму от 450 тысяч рублей, доступна дополнительная опция возмещения ущерба от водителей без действующего полиса ОСАГО. Также в линейке появился новый лимит страхового покрытия в размере 450 тысяч рублей, позволяющий более точно подобрать защиту в соответствии с потребностями и бюджетом. Важным улучшением стала и доступность опции "ремонт на СТОА" для всех тарифных планов, за исключением базового варианта с покрытием 400 тысяч рублей.

При этом стоимость такого каско начинается от 2 001 рубля, а размер выплаты достигает до 1 миллиона рублей за каждый страховой случай.

Каско "Компакт фикс" сохраняет все свои ключевые преимущества: возможность оформления на автомобили возрастом до 35 лет, независимость от срока действия ОСАГО, а также опцию "мультидрайв", позволяющую любому водителю управлять застрахованным транспортным средством. Продукт доступен как в виде дополнения к полису ОСАГО, так и в качестве самостоятельного страхового решения.

