Экономика и бизнес

Екатерина Немченко назначена управляющим директором Авито по работе с людьми

Екатерина Немченко с 1 октября 2025 года назначена управляющим директором Авито по работе с людьми (Chief People Officer, CPeO) и войдет в состав правления компании. На новой должности она будет отвечать за реализацию принятой ранее HR-стратегии, нацеленной на дальнейшее повышение уровня автоматизации HR, масштабирование программ по развитию талантов, поддержку и развитие культуры.

Сергей Пивень, управляющий партнер Авито: "Для Авито это знаковое решение. Мы снова подтверждаем,

что лучшие лидеры растут внутри компании, это доказательство, что наша система развития талантов работает, в том числе на самых высоких уровнях. Екатерина за 20 лет в крупном бизнесе работала в таких компаниях как Coca-Cola HBC, Danone, занимала свыше 10 разных функциональных ролей, в том числе имеет собственный предпринимательский опыт. Екатерина про человечный подход к процессам, и на масштабах Авито такое качество я считаю суперсилой. Наш HR-бренд уже является лидером рынка, с приходом нового руководителя, я думаю, мы откроем следующую главу работы с талантами".

Екатерина Немченко, управляющий директор Авито по работе с людьми: "За годы работы я поняла

простую вещь: все результаты — это следствие решений и действий людей. Самые успешные бизнес-модели и самые амбициозные идеи не имеют ни единого шанса на долгосрочный успех без сильной команды. Я глубоко убеждена в том, что таланты — это самая важная базовая потребность и основа любого бизнеса. В новой должности я буду заниматься реализацией HR-стратегии, которую ранее приняла компания. Надеюсь, что моя квалификация позволит сильной команде HR-бренда достичь амбициозных результатов".

Екатерина работает в компании с 2023 года, за это время она с нуля построила функцию финансового планирования и анализа Авито. Помимо основной деятельности Екатерина преподает собственный авторский курс "Финансы для FoodTech" в Национальном исследовательском университете ИТМО и обучает студентов в продуктовой магистратуре Авито и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Она имеет дополнительную специализацию коуча по стандартам ICF, более 10 лет выступает внутренним тренером и фасилитатором. Екатерина выросла в городе Североморск в семье врачей, с медалью закончила школу, а затем стала обладательницей красного диплома Российского Торгово-Экономического Университета. 

На данный момент в Авито работает свыше 12 тыс. человек. Команда одной из крупнейших ИТ-компаний, которая создает уникальный продукт для миллионов людей по всей стране, объединяет не только разработчиков и инженеров, но и креаторов, аналитиков, специалистов по клиентскому сервису, образованию, продажам, логистике и кадрам, юристов, маркетологов и других лидеров рынка. Комьюнити профессионалов объединено общими ценностями, которые закреплены в Манифесте. Особая культура внутри компании поддерживается в том числе за счет работы разнообразных программ по мотивации и развитию лидерства.

