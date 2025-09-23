16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Премия Startup Summit Awards собрала рекордное количество заявок из 79 регионов страны ИТ-холдинг Т1: стартапы в сферах разработки ПО для бизнеса, ИТ-решений для промышленности и финансовых услуг — основные поставщики решений для бизнеса Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложении Авито проведет бизнес-вебинары для предпринимателей совместно с АСИ Екатерина Немченко назначена управляющим директором Авито по работе с людьми

Экономика и бизнес

Авито проведет бизнес-вебинары для предпринимателей совместно с АСИ

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 сентября в рамках масштабной образовательной программы для бизнеса, которую проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ), начинается образовательный блок от технологической платформы Авито.

Участники узнают — почему Авито актуальная площадка для малого и среднего предпринимательства, как развивать свое дело с помощью Авито Услуг, где искать клиентов в B2B в настоящее время, какой бизнес можно строить, развивая культуру гостеприимства, а также — как Авито защищает данные пользователей и помогает находить объявления надёжных продавцов, арендодателей, исполнителей и работодателей.

"Мы рады поддержать образовательную программу АСИ. Одна из ценностей, которую мы привносим — наглядная демонстрация того, как многогранен бизнес и какие направления перспективны для старта и развития. Наши эксперты поделятся кейсами продавцов товаров, исполнителей услуг и арендодателей, а также расскажут, как начать бизнес на Авито всего в несколько шагов. Авито удобен для быстрого тестирования бизнес-гипотез за счет бесплатной регистрации, умных технологий продвижения и аудитории в более чем 72 млн пользователей.  Отдельную программу мы предусмотрели и для предпринимателей, которые ищут выход на b2b аудиторию. Авито Бизнес 360 представит тренды, инструменты и лайфхаки от лучших b2b практиков", — рассказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

"Сотрудничество с Авито дает участникам образовательной программы возможность узнать особенности работы на платформе объявлений. Эксперты Авито обладают большим опытом присутствия на самых разных рынках и могут поделиться эффективными и доступными инструментами для ведения успешного бизнеса на онлайн-площадках. А на собственных вебинарах АСИ представит программы поддержки, в том числе для начинающих предпринимателей. Участники узнают о "Конструкториуме" — цифровой платформе для молодых бизнесменов, а также о конкурсе "Создай НАШЕ", который поможет открыть бизнес или вывести его на новый уровень", — сообщил Михаил Хомич, заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ, главный стратег ВЭБ.РФ.

Образовательная программа АСИ началась 8 сентября. Кроме Авито, участники получат шанс перенять опыт у ведущих экспертов РВБ (Wildberries& Russ), Санкт-Петербургской Валютной Биржи (АО СПВБ) и Росмолодёжь.Предпринимай.

Курс рассчитан на 2 месяца — с 8 сентября по 31 октября. Предпринимателей ждут 24 практических онлайн-вебинара с разбором реальных кейсов, ответами на вопросы и возможностью составить индивидуальный образовательный трек. В программе: готовые алгоритмы по запуску и масштабированию бизнеса, пошаговая инструкция по выходу на биржу, а также информация о получении грантов, инвестиций и займов.

Регистрация доступна по ссылке.

Расписание образовательного блока Авито:

23 сентября / 17:00–18:15 / Почему Авито — актуальная площадка для продаж

25 сентября / 12:00–13:15 / Как развивать своё дело с помощью Авито Услуг

26 сентября / 12:00–13:15 / Безопасность на Авито

30 сентября / 12:00–13:15 / Как эффективно продавать бизнесу в 2025 году

2 октября / 12:00–13:15 / Как строить бизнес, развивая культуру гостеприимства

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5