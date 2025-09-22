16+
Экономика и бизнес

Авито Подработка: водители-экспедиторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых летних подработок в Самарской области

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Недостаток персонала на рынке труда побуждает компании активнее предлагать подработку на многих рабочих и линейных позициях, а также повышать предлагаемые вознаграждения для исполнителей. Эксперты Авито Подработки изучили, в каких направлениях исполнители в Самарской области могли рассчитывать на наибольший заработок этим летом.

Самыми высокооплачиваемыми исполнителями оказались водители-экспедиторы, которые в среднем могли рассчитывать на 89 642 руб/мес за подработку.

На второй позиции — водители такси со средними предлагаемыми вознаграждениями в размере 74 472 руб/мес, а замыкают тройку сборщики мебели — им за подработку предлагают в среднем 73 198 руб/мес. Четвертое место занимают водители грузового транспорта, которые могут рассчитывать на сумму в размере 52 870 руб/мес, а пятерку лидеров замыкают администраторы — их средние вознаграждения достигали 41 968 руб/мес.

Аналитики Авито Подработки также зафиксировали, кто из временных исполнителей в Самарской области оказался самым востребованным. Летом 2025 года лидером по росту числа предложений о подработке стали сборщики мебели — спрос заказчиков на них вырос в 2,3 раза (123%) за год, при этом средние предлагаемые вознаграждения для исполнителей составили 73 198 руб/мес.

На втором месте по приросту числа новых предложений о частичной занятости среди линейных специальностей оказались водители-дальнобойщики — спрос на них увеличился более чем в 2 раза (106%) за год. Им предлагается среднее вознаграждение в размере 41 049 руб/мес.

Третье место в рейтинге занимают водители грузового транспорта — летом 2025 года количество предложений о подработке для них выросло на 76% за год, а в среднем они могли рассчитывать на 52 870 руб/мес.

В сферах, чувствительных к изменениям потребительского спроса, наблюдается более высокий спрос на временных работников — как правило, это ритейл, общепит и логистика. Компании все чаще используют модель временной занятости для покрытия пиковых нагрузок и сезонных потребностей в персонале. Для исполнителей же рабочие и линейные специальности привлекательны возможностью быстрого выхода на подработку, возможностью освоить новые навыки и получить дополнительный доход. Многие из востребованных профессий на подработке не требуют специального образования и доступны для широкого круга людей", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".

