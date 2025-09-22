Авито Подработка: водители-экспедиторы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых летних подработок в Самарской области

Недостаток персонала на рынке труда побуждает компании активнее предлагать подработку на многих рабочих и линейных позициях, а также повышать предлагаемые вознаграждения для исполнителей. Эксперты Авито Подработки изучили, в каких направлениях исполнители в Самарской области могли рассчитывать на наибольший заработок этим летом.
Самыми высокооплачиваемыми исполнителями оказались водители-экспедиторы, которые в среднем могли рассчитывать на 89 642 руб/мес за подработку.
На второй позиции — водители такси со средними предлагаемыми вознаграждениями в размере 74 472 руб/мес, а замыкают тройку сборщики мебели — им за подработку предлагают в среднем 73 198 руб/мес. Четвертое место занимают водители грузового транспорта, которые могут рассчитывать на сумму в размере 52 870 руб/мес, а пятерку лидеров замыкают администраторы — их средние вознаграждения достигали 41 968 руб/мес.
Аналитики Авито Подработки также зафиксировали, кто из временных исполнителей в Самарской области оказался самым востребованным. Летом 2025 года лидером по росту числа предложений о подработке стали сборщики мебели — спрос заказчиков на них вырос в 2,3 раза (123%) за год, при этом средние предлагаемые вознаграждения для исполнителей составили 73 198 руб/мес.
На втором месте по приросту числа новых предложений о частичной занятости среди линейных специальностей оказались водители-дальнобойщики — спрос на них увеличился более чем в 2 раза (106%) за год. Им предлагается среднее вознаграждение в размере 41 049 руб/мес.
Третье место в рейтинге занимают водители грузового транспорта — летом 2025 года количество предложений о подработке для них выросло на 76% за год, а в среднем они могли рассчитывать на 52 870 руб/мес.
В сферах, чувствительных к изменениям потребительского спроса, наблюдается более высокий спрос на временных работников — как правило, это ритейл, общепит и логистика. Компании все чаще используют модель временной занятости для покрытия пиковых нагрузок и сезонных потребностей в персонале. Для исполнителей же рабочие и линейные специальности привлекательны возможностью быстрого выхода на подработку, возможностью освоить новые навыки и получить дополнительный доход. Многие из востребованных профессий на подработке не требуют специального образования и доступны для широкого круга людей", — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка".
Последние комментарии
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.