Спорт

В Тольятти создана команда по адаптивному баскетболу для детей с ОВЗ

ТОЛЬЯТТИ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти появилась первая команда по адаптивному баскетболу для детей с особенностями здоровья, сообщает АНО "Больше чем спорт". В ее состав вошли 14 воспитанников коррекционного Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство". Они уже приступили к тренировкам и надеются в будущем принимать участие не только в городских, но и всероссийских соревнованиях.

На будущие победы ребят вдохновил чемпион России по баскетболу, победитель чемпионата Евролиги-2006 Владимир Дячок. Уроженец Тольятти сейчас занимает должность исполнительного директора и генерального секретаря Российской федерации баскетбола. 

Торжественное открытие команды "Единство Баскет" состоялось 7 ноября. И стало настоящим праздником для юных спортсменов. Владимир Дячок побывал на их первой показательной тренировке, внимательно следил за веселыми стартами с мячами, а в завершение вручил команде подарок — сертификат, подписанный лично президентом РФБ, известным баскетболистом Андреем Кириленко.

И теперь ребят ждет встреча с еще одним известным спортсменом, амбассадором инклюзивного проекта РФБ "Тихий! Баскетбол" Федором Лихолитовым. Обладатель Кубка ФИБА уже несколько лет проводит открытые тренировки и мастер-классы для детей с нарушением слуха и интеллекта и специально приедет к тольяттинским детям. Другой подарок ребята получили от федерации баскетбола Самарской области — огромную сетку с баскетбольными мячами.  

"С такими наставниками мы не только едины, но и непобедимы!" — поддержала своих подопечных директор коррекционного центра Лариса Юмашина. 

Открытие команды "Единство Баскет" стало частью проекта "В каждом броске — победа. Детский адаптивный баскетбол", который при поддержке Фонда президентских грантов реализует некоммерческая организация "Больше чем спорт".

Тольятти — это уже седьмая точка на карте страны, где она организовала площадки и тренировки по баскетболу для особенных детей. В сентябре "Больше чем спорт" открыла команду в Пензе, уже в декабре их ждет Нижегородская область. 

Организация больше четырех лет занимается развитием спорта для детей с особенностями здоровья: формирует команды, готовит тренерский состав, обеспечивает спортивным инвентарем и экипировкой, проводит соревнования.   

Благодаря ей в России уже появилось 16 команд по слэдж-хоккею, специальному хоккею и адаптивному баскетболу в Пензенской, Саратовской и Ивановской областях, в Мордовии и Чечне. 

"Больше чем спорт" заручились поддержкой Российской федерации баскетбола и будут вместе помогать детям с особенностями здоровья. В Тольятти исполнительные директора организаций Елена Никеева и Владимир Дячок официально подписали соглашение о сотрудничестве. 

Впереди у них — совместные проекты и мероприятия для детей с нарушением слуха, интеллекта и опорно-двигательного аппарата, обмен опытом, встречи, круглые столы, участие в конференциях. Главная цель — социальная реабилитация особенных детей через спорт. "В нашей стране появится еще больше адаптивных команд, — рассказала Елена Никеева, — будет проводиться больше крупных спортивных мероприятий, у которых они смогут принимать участие. А значит, спорт станет еще доступнее для детей с ограниченными особенностями здоровья". 

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

