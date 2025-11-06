Банки усиливают борьбу за зарплатных клиентов с помощью геймификации

Кредитные организации активно развивают программы лояльности для держателей зарплатных карт, стремясь повысить клиентскую вовлеченность в условиях обостряющейся конкуренции. В качестве нового инструмента удержания аудитории банки начали внедрять геймифицированные механики.
Например, такой подход внедряет ВТБ, запустивший новую бонусную систему для зарплатных клиентов в формате в цифровой "скретч-карты". Игровая механика "Сотри защитный слой и получи подарок" доступна в разделе "Выгода" веб версии мобильного приложения. Она позволяет клиентам дополнительно к стандартным условиям получить, например, дополнительную категорию кешбэка или промокоды в популярных магазинах и сервисах.
"Сегодня каждый третий клиент ВТБ получает зарплату на карту банка, и мы готовы поощрять их выбор регулярными бонусами. Новая механика превратит рутинное взаимодействие с банком в сервис с персональной выгодой. Его смогут оценить миллионы человек, получающих ЗП в ВТБ", — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
По данным кредитной организации, сервис будет поэтапно масштабироваться на всю клиентскую базу зарплатного проекта, которая превышает 10 млн человек. В 2024 году проект ВТБ был признан лучшим на рынке по версии Frank RG.
Аналитики полагают, что тренд на геймификацию в розничном банковском обслуживании будет только усиливаться.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.