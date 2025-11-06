Банки усиливают борьбу за зарплатных клиентов с помощью геймификации

Кредитные организации активно развивают программы лояльности для держателей зарплатных карт, стремясь повысить клиентскую вовлеченность в условиях обостряющейся конкуренции. В качестве нового инструмента удержания аудитории банки начали внедрять геймифицированные механики.

Например, такой подход внедряет ВТБ, запустивший новую бонусную систему для зарплатных клиентов в формате в цифровой "скретч-карты". Игровая механика "Сотри защитный слой и получи подарок" доступна в разделе "Выгода" веб версии мобильного приложения. Она позволяет клиентам дополнительно к стандартным условиям получить, например, дополнительную категорию кешбэка или промокоды в популярных магазинах и сервисах.

"Сегодня каждый третий клиент ВТБ получает зарплату на карту банка, и мы готовы поощрять их выбор регулярными бонусами. Новая механика превратит рутинное взаимодействие с банком в сервис с персональной выгодой. Его смогут оценить миллионы человек, получающих ЗП в ВТБ", — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По данным кредитной организации, сервис будет поэтапно масштабироваться на всю клиентскую базу зарплатного проекта, которая превышает 10 млн человек. В 2024 году проект ВТБ был признан лучшим на рынке по версии Frank RG.

Аналитики полагают, что тренд на геймификацию в розничном банковском обслуживании будет только усиливаться.