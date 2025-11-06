16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ представил новые категории повышенного кешбэка Новый сервис Сбера создаст интернет-магазин за несколько минут Налоговый ИИ-помощник поможет вернуть деньги клиентам в один клик Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов Корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка

Банки Финансы

НОВИКОМ представил новые категории повышенного кешбэка

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил новые категории повышенного кешбэка. Они будут действовать в период с 1 ноября по 31 декабря текущего года. В частности, клиенты банка, подключенные к программе лояльности, получат возврат за оплату коммунальных услуг и покупки в супермаркетах, а также смогут выгодно ходить в кино и путешествовать.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Повышенный кешбэк предусмотрен в НОВИКОМе в отношении наиболее популярных трат: при расчетах за ЖКУ возвращается 10% от потраченной суммы, при покупках в супермаркетах — 5%, а при оплате топлива —3%.

В преддверии новогодних каникул банк позаботился о тех, кто будет покупать авиабилеты и оплачивать гостиницы. С 1 ноября кешбэк в этих категориях составит 7%. Авиабилеты можно приобретать на любые направления в кассах аэропортов, на сайтах авиакомпаний и специализированных магазинах.

По-прежнему сохраняется кешбэк в размере 10% в категории "Образование". Он действует при оплате услуг школ, лицеев, образовательных курсов, учреждений среднего специального и высшего образования.

Ноябрь и декабрь традиционно радуют поклонников кинематографа множеством ярких премьер. НОВИКОМ предлагает кешбэк 25% на посещение кинотеатров и 5% — в категории "Рестораны", чтобы проводить вечера клиентам банка было еще приятнее и выгоднее.

Согласно правилам программы лояльности "Кешбэк" ее участники могут выбрать четыре из предложенных десяти категорий повышенного кешбэка. Если трата не попадает ни в одну из специальных категорий, банк начисляет кешбэк до 1,25%.

Программа лояльности активизируется при сумме покупок 5 000 рублей в месяц. Максимальный возврат составляет 7 000 рублей, а по карте МИР Supreme — 20 000 рублей.

Выбрать подходящие категории можно самостоятельно в личном кабинете банка. Подключиться к программе лояльности "Кешбэк" можно через мобильное приложение или интернет-банк НОВИКОМа, в офисе банка, по телефону или через персонального менеджера.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30