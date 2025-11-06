НОВИКОМ представил новые категории повышенного кешбэка

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил новые категории повышенного кешбэка. Они будут действовать в период с 1 ноября по 31 декабря текущего года. В частности, клиенты банка, подключенные к программе лояльности, получат возврат за оплату коммунальных услуг и покупки в супермаркетах, а также смогут выгодно ходить в кино и путешествовать.

Повышенный кешбэк предусмотрен в НОВИКОМе в отношении наиболее популярных трат: при расчетах за ЖКУ возвращается 10% от потраченной суммы, при покупках в супермаркетах — 5%, а при оплате топлива —3%.

В преддверии новогодних каникул банк позаботился о тех, кто будет покупать авиабилеты и оплачивать гостиницы. С 1 ноября кешбэк в этих категориях составит 7%. Авиабилеты можно приобретать на любые направления в кассах аэропортов, на сайтах авиакомпаний и специализированных магазинах.

По-прежнему сохраняется кешбэк в размере 10% в категории "Образование". Он действует при оплате услуг школ, лицеев, образовательных курсов, учреждений среднего специального и высшего образования.

Ноябрь и декабрь традиционно радуют поклонников кинематографа множеством ярких премьер. НОВИКОМ предлагает кешбэк 25% на посещение кинотеатров и 5% — в категории "Рестораны", чтобы проводить вечера клиентам банка было еще приятнее и выгоднее.

Согласно правилам программы лояльности "Кешбэк" ее участники могут выбрать четыре из предложенных десяти категорий повышенного кешбэка. Если трата не попадает ни в одну из специальных категорий, банк начисляет кешбэк до 1,25%.

Программа лояльности активизируется при сумме покупок 5 000 рублей в месяц. Максимальный возврат составляет 7 000 рублей, а по карте МИР Supreme — 20 000 рублей.

Выбрать подходящие категории можно самостоятельно в личном кабинете банка. Подключиться к программе лояльности "Кешбэк" можно через мобильное приложение или интернет-банк НОВИКОМа, в офисе банка, по телефону или через персонального менеджера.