16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом ВТБ запустил сервис для упрощения покупок недвижимости на торгах ЦБ одобрил применение собственной модели ОТП Банка по оценке доходов заемщиков НОВИКОМ удостоен награды за поддержку кадрового потенциала промышленности НОВИКОМ отмечает рост популярности вклада "Рантье"

Банки Финансы

ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Теперь выездным сервисом ВТБ могут воспользоваться более 126 млн человек в 10 тыс. городов и сел. За девять месяцев объем продаж через выездной канал увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлом годом.

"Почти каждый десятый клиент ВТБ сегодня выбирает выездной формат обслуживания. В крупных городах он позволяет решить свои финансовые вопросы, избежав лишнего времени на пробки. Для жителей отдаленных регионов это полноценный банк "на дому". До конца года мы планируем увеличить его охват до 128 млн человек — почти на всю страну", — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Наиболее востребованными продуктами у клиентов выездного сервиса в этом году стали дебетовые и молодежные карты, страхование от мошенничества и накопительные счета. Специалисты выездного канала могут помочь перевести пенсию, установить мобильное приложение, открыть счет, а также рассказать о любых продуктах банка. Сотрудники также готовы проконсультировать клиентов Почта Банка по вопросам перехода в ВТБ. С начала года общее число клиентов банка, использующих этот канал, выросло на 20%.

В этом году банк открыл 32 логистических центра, которые обеспечивают координацию работы выездного канала. В четвертом квартале планируется запуск новых подразделений еще в 24 городах. Это позволит значительно расширить географию обслуживания и повысить скорость доставки банковских продуктов. За 9 месяцев число сотрудников выездного канала выросло в 1,4 раза и превысило 2,4 тыс. с начала года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30