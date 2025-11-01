ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом

Теперь выездным сервисом ВТБ могут воспользоваться более 126 млн человек в 10 тыс. городов и сел. За девять месяцев объем продаж через выездной канал увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлом годом.

"Почти каждый десятый клиент ВТБ сегодня выбирает выездной формат обслуживания. В крупных городах он позволяет решить свои финансовые вопросы, избежав лишнего времени на пробки. Для жителей отдаленных регионов это полноценный банк "на дому". До конца года мы планируем увеличить его охват до 128 млн человек — почти на всю страну", — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Наиболее востребованными продуктами у клиентов выездного сервиса в этом году стали дебетовые и молодежные карты, страхование от мошенничества и накопительные счета. Специалисты выездного канала могут помочь перевести пенсию, установить мобильное приложение, открыть счет, а также рассказать о любых продуктах банка. Сотрудники также готовы проконсультировать клиентов Почта Банка по вопросам перехода в ВТБ. С начала года общее число клиентов банка, использующих этот канал, выросло на 20%.

В этом году банк открыл 32 логистических центра, которые обеспечивают координацию работы выездного канала. В четвертом квартале планируется запуск новых подразделений еще в 24 городах. Это позволит значительно расширить географию обслуживания и повысить скорость доставки банковских продуктов. За 9 месяцев число сотрудников выездного канала выросло в 1,4 раза и превысило 2,4 тыс. с начала года.