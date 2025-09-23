Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложении

T2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам самостоятельно пройти полную оценку смартфона в приложении и воспользоваться услугами трейд-ин и выкупа. Опция уже доступна в мобильном приложении оператора.
Т2 развивает дополнительные возможности для комфортной оценки стоимости смартфонов для выкупа или в трейд-ин. Совместно с сервисом "Сивимарт Диагностика" Т2 организовала опцию онлайн-оценки в приложении оператора. Клиент может самостоятельно оценить смартфон в приложении и узнать финальную стоимость. Для завершения процедуры останется обратиться в салон связи с уже оцененным устройством и промокодом на дополнительную скидку. Стоимость смартфона, рассчитанная при полной онлайн-оценке, останется неизменной при сделке.
Для оформления заявки нужно перейти на главной странице в раздел "Трейд-ин и выкуп", пройти диагностику и завершить ее в приложении "Сивимарт Диагностика" — переход на сайт партнера настроен автоматически. При возникновении вопросов клиент может обратиться за помощью в торговую точку Т2.
