16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложении Билайн открыл свою витрину на Авито С Билайном своего мобильного оператора теперь можно создать в моменте через онлайн селф-сервис "Сливочная" мода и внезапный рыжий: названы главные цвета 2025 года "Срочно пройди по ссылке": вспоминаем, как определить мошенника с первых строк

Сотовая связь Транспорт и связь

Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложении

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам самостоятельно пройти полную оценку смартфона в приложении и воспользоваться услугами трейд-ин и выкупа. Опция уже доступна в мобильном приложении оператора.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Т2 развивает дополнительные возможности для комфортной оценки стоимости смартфонов для выкупа или в трейд-ин. Совместно с сервисом "Сивимарт Диагностика" Т2 организовала опцию онлайн-оценки в приложении оператора. Клиент может самостоятельно оценить смартфон в приложении и узнать финальную стоимость. Для завершения процедуры останется обратиться в салон связи с уже оцененным устройством и промокодом на дополнительную скидку. Стоимость смартфона, рассчитанная при полной онлайн-оценке, останется неизменной при сделке.

Для оформления заявки нужно перейти на главной странице в раздел "Трейд-ин и выкуп", пройти диагностику и завершить ее в приложении "Сивимарт Диагностика" — переход на сайт партнера настроен автоматически. При возникновении вопросов клиент может обратиться за помощью в торговую точку Т2.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5