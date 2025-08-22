Замок с привидениями и исчезнувший остров: самарский фольклор на новый лад

Какие легенды могли бы появиться на стыке сказок и технологий.

Свои герои и сюжеты есть в каждом регионе России. Но чем ближе к современности, тем прозаичнее. Вот уже и о подвигах не рассказывают, и славных сказок не пишут… Хотя стойте, почему же не пишут? Вместе с мобильным оператором Т2 мы решили создать такие истории о Самарской области. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте душистый чай…

Сказ о Голубом озере

Жил да был в Самаре дизайнер по имени Тимофей. Логотипы рисовал, сайты оформлял, презентации готовил. Однажды дали Тимофею заказ серьезный. Надобно было сайт разработать, чтобы любо-дорого было посмотреть, в цветах голубых, как вода родниковая.

Сидит Тимофей, глаз от монитора не отрывает, цвета подбирает. #A4DDED — слишком серый. #9DD9F3 — как для детей малых. #B2E1EA — близко, но искорки нет. Смотрит он, а глаза уже как два круга загрузки. Пошел Тимофей к арт-директору. Говорит:

— Вдохновения — ноль, цвета — все мимо. Видно, душа у меня сегодня в ч/б работает.

А директор и отвечает:

— Ну так поезжай на Голубое озеро. Может, оно тебе чего и подскажет. На платформе для путешественников от Т2 нашел я место это, да и доволен остался. И ты загляни туда, не поленись.

Прыгнул Тимофей в машину, ноутбук на сиденье бросил, навигатор настроил — и в путь. После обеда добрался до водоема заветного, что у села Старое Якушкино находится. Увидел озеро, а оно как хрустальное внутри, с холодной синевой, да словно зеркало небо отражает.

Налюбовался озером Тимофей, прямо на траве с ноутбуком устроился, палитру открыл — да и сам нашелся заветный цвет! Вернулся парень в город, сдал макет. Все ахнули. Даже заказчик промолвил:

— Вот теперь, наконец, как надо. Свежо, красиво, будто в воду голубую смотрю!

С тех пор устраивает Тимофей у Голубого озера диджитал-детоксы. Заказы заказами, а глаз радовать надо!

Легенда о замке с привидениями

В славном городе Тольятти жил добрый молодец Николай — статный, высокий, косая сажень в плечах. Не богатырь, не волшебник, а курьер удалой — на скутере ездил, еду возил, да всю округу знал как свои пять пальцев. Работа была несложная — то бабушке пирожки привези, то студенту лапшу с курицей. Но однажды выпал ему заказ по адресу непростому.

"Пицца пепперони 5 вершков в диаметре, с корочкой хрусткой да начинкой щедрой. Доставить ко входу в замок Гарибальди. В звонок не звонить, постучать трижды. Странных звуков не пугаться".

Смутился Николай. Но золотых монет за заказ столько наобещали — целый кошель за раз! Забрал он заказ в харчевне, да отправился к замку. К полуночи на месте был. И видит вот чего: стоит перед ним замок Гарибальди: башни в небо глядят, вороны каркают, горгульи каменные ощетинились, будто живые. Постучал Николай три раза, хоть и беспокойно было на душе. Открылись двери дубовые, пусто за ними было, темно, да вздохи страшные доносились из замка. И вдруг появилась перед Николаем рука костлявая:

— М-м-м… пепперони…

— Ага, горяченькая, с сыром и душой, — промолвил парень, поклонившись по-курьерски.

— Вовремя, как по расписанию. "Ты первый, кто не убежал", — сказало привидение. — За это, как и обещано было, награждаю тебя я золотом. А замка моего ты не бойся — захаживай, да гостей води им любоваться.

Светло стало у Коли на душе. Стал он постоянно в замок яства всякие доставлять — то рис с рыбой крученые на азиатский манер, то оладушки с глазурью шоколадной. Все было привидению по душе. А Коля вскоре накопил на собственное жилье — пусть и не замок, но терем — с верандой и Wi-Fi.

История о пиратах да туристах

Плыли как-то по Волге-матушке пираты. Да не простые, а цифровые. Искали они клочок земли, чтобы базу свою там обустроить, сервера поставить да честной народ в интернетах до нитки обирать. Вскоре доплыли до Птичьего острова.

— Вот он, рай, — сказал Капитан Баг. — Птички поют, народу нет, никто тут нас не найдет!

Не успели весла высушить, как из кустов выскочила целая толпа туристов в панамках и с палками для фотографий автопортретных. Давай места для палаток выбирать, селфи делать, да близким по видео звонить.

— Уходить надо, — прошипел матрос Пинг. — Они уже сторис запилили, нас в кадре видно.

На другой день высадились на Коровий остров. Думали, что здесь-то уж планам их сбыться легко будет, но не прошло и получаса, как мимо проплыла SUP-экспедиция, а следом теплоход с танцами под Кадышеву да под Буланову.

Последняя надежда осталась у пиратов — остров Проран. Приплыли они на него, высадились, технику на берегу разложили… а остров взял да ушел под воду. Потому что так здесь заведено — то скрывает Волга этот клочок земли, то снова лепит его каждый год. А кто на платформу для путешественников от Т2 заходил, тот уже об этом знает. Потому и так много гостей на самарских островах теперь, оценили люди добрые маршрут живописный! А еще по нраву им пришлись бонусы от добрых друзей Т2. Кто подарок для туриста приготовит, кто звонкую монету с кешбэком возвращает, кто скидкой радует.

Так что заходите и вы на платформу для путешественников от Т2 и выбирайте свой маршрут от Калининграда до Камчатки на целый день-деньской, а то и сразу на три дня — на любой вкус там есть направления! А выгода на пути позволит баланс на карте банковской сберечь, а запас впечатлений пополнить!