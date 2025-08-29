Сказка — ложь, да в ней smart watch: умные гаджеты родом из детства

Сегодня куда ни глянь — всюду умные колонки, часы и даже чайники. "Технологии!" — скажете вы. "Классика!" — ответит Т2. Мы с мобильным оператором решили доказать, что гаджеты-помощники были актуальны всегда, но именно в последние годы они стали необходимой реальностью. Раньше же встретиться с ними можно было только в сказках. Каких именно? Сейчас расскажем.

Волшебное зеркало. Помните, как оно отвечало на все вопросы и показывало далекие края? Настоящий видеохостинг со встроенной нейросетью, не иначе! Захотел — маску применил с мордой смешной, а не понравилось — так фильтр с зернистостью для "лампового" эффекта.

Наливное яблочко да серебряное блюдечко. А тут у нас прототип навигатора! Просишь яблочко показать тебе землю русскую, а оно путь прокладывает через леса и поля. Еще был волшебный клубок — как трекер работал!

Ковер-самолет. Ладно, в наши дни полного аналога этому чуду еще нет. Зато есть электросамокаты — такие же шустрые и тихие. Кто знает, может быть скоро у нас появятся СИМы, способные оторваться от земли?

Цветик-семицветик. Многофункциональный гаджет, который не только доставляет послания по всему миру — ему еще и поручения давать можно. Но есть у цветка один существенный минус — количество исходящих ограничено.

Гусли-самогуды. Когда на них играешь — все вокруг танцевать начинают и остановиться не могут. Совсем как стриминги современные, где все тренды собраны, что невозможно не приплясывать!

Кажется, что времена сказок давно прошли. На самом же деле чудеса стали ближе, ведь сегодня умного помощника, который даст ответ на вопрос, вовремя разбудит и развеселит музыкой, можно установить прямо в квартире! Чем не товарищ для школьника, тем более в преддверии нового учебного года? Самое время поселить дома цифрового друга, пока в разгаре скидки от оператора Т2!

До 7 сентября действуют выгодные цены на умные колонки Sber Home и Sber Mini 2, а до 31 августа со скидкой можно приобрести капсулу с Марусей Нео. А еще скидку до 1000 рублей можно получить, обменяв минуты и гигабайты в приложении или на сайте Т2.