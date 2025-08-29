Сказка — ложь, да в ней smart watch: умные гаджеты родом из детства

Сегодня куда ни глянь — всюду умные колонки, часы и даже чайники. "Технологии!" — скажете вы. "Классика!" — ответит Т2. Мы с мобильным оператором решили доказать, что гаджеты-помощники были актуальны всегда, но именно в последние годы они стали необходимой реальностью. Раньше же встретиться с ними можно было только в сказках. Каких именно? Сейчас расскажем.
Волшебное зеркало. Помните, как оно отвечало на все вопросы и показывало далекие края? Настоящий видеохостинг со встроенной нейросетью, не иначе! Захотел — маску применил с мордой смешной, а не понравилось — так фильтр с зернистостью для "лампового" эффекта.
Наливное яблочко да серебряное блюдечко. А тут у нас прототип навигатора! Просишь яблочко показать тебе землю русскую, а оно путь прокладывает через леса и поля. Еще был волшебный клубок — как трекер работал!
Ковер-самолет. Ладно, в наши дни полного аналога этому чуду еще нет. Зато есть электросамокаты — такие же шустрые и тихие. Кто знает, может быть скоро у нас появятся СИМы, способные оторваться от земли?
Цветик-семицветик. Многофункциональный гаджет, который не только доставляет послания по всему миру — ему еще и поручения давать можно. Но есть у цветка один существенный минус — количество исходящих ограничено.
Гусли-самогуды. Когда на них играешь — все вокруг танцевать начинают и остановиться не могут. Совсем как стриминги современные, где все тренды собраны, что невозможно не приплясывать!
Кажется, что времена сказок давно прошли. На самом же деле чудеса стали ближе, ведь сегодня умного помощника, который даст ответ на вопрос, вовремя разбудит и развеселит музыкой, можно установить прямо в квартире! Чем не товарищ для школьника, тем более в преддверии нового учебного года? Самое время поселить дома цифрового друга, пока в разгаре скидки от оператора Т2!
До 7 сентября действуют выгодные цены на умные колонки Sber Home и Sber Mini 2, а до 31 августа со скидкой можно приобрести капсулу с Марусей Нео. А еще скидку до 1000 рублей можно получить, обменяв минуты и гигабайты в приложении или на сайте Т2.
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.