"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть

В Сибири "Ростелеком" реализовал масштабный проект для компании "Новапорт Холдинг", создав виртуальную частную сеть (VPN) для 27 аэропортов, расположенных во всех федеральных округах России. Все объекты холдинга, включая центральный офис, интегрированы в единое цифровое пространство, обеспечивающее полный спектр современных телекоммуникационных решений и высокую степень киберзащиты.
Услуга включает безопасный обмен данными между филиалами, используя технологии шифрования трафика и маскировку IP-адресов. Решение масштабируется и поддерживает дополнительные сервисы, такие как виртуальная АТС и видеонаблюдение.
Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком":
"Наш корпоративный VPN обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак, а также отличается высокой пропускной способностью, позволяя передавать любые объемы информации без потери скорости. Это особенно важно для крупных компаний с большим числом сотрудников".
Джавид Рзаев, заместитель генерального директора по ИТ "Новапорт Холдинг":
"Этот проект призван повысить эффективность управления инфраструктурой нашей компании, обеспечить безопасный и быстрый обмен данными между подразделениями. Все наши объекты находятся в сотнях километров друг от друга, а виртуальная частная сеть позволит им работать синхронно и оперативно, способствуя высокому уровню организации авиалогистики".
Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона "Сибирь" ПАО "Ростелеком":
"Услуга "Виртуальная частная сеть" — многофункциональный инструмент, который позволяет отслеживать действия пользователей, управлять их доступом к данным и предотвращать несанкционированное вмешательство. Он надежно защищает трафик от перехвата и утечек, обеспечивая безопасность важной информации даже при использовании личных устройств. Кроме того, с этим сервисом бизнес получает стабильную работу корпоративных систем, таких как CRM и электронная почта".
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?