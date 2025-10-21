Авито: 65% интернет-пользователей Самары регулярно проверяют актуальность мобильных номеров и почты

Технологическая платформа Авито провела исследование о том, как интернет-пользователи относятся к защите своих персональных данных в цифровом пространстве, в частности речь шла о защите мобильных номеров и электронных почт. Опрос показал, что большинство пользователей (65%) регулярно проверяют актуальность номеров телефона и почт, чтобы снизить риск взлома аккаунтов. В среднем такая проверка происходит раз в восемь месяцев, а 33% респондентов делают это ежемесячно или чаще.

Основными причинами для проверки актуальности контактной информации у интернет-пользователей являются забота о безопасности, которая снижает вероятность взлома профиля (30%), беспокойство о потере доступа к аккаунту в случае утери номера или почты (29%), требования при регистрации или восстановлении пароля (28%). Кроме того, еще 24% респондентов проверяют контактную информацию по рекомендациям онлайн-платформ для подтверждения актуальности данных, а 17% участников опроса делают это для того, чтобы не пропустить важные уведомления.

"По данным нашего исследования, сегодня каждый второй интернет-пользователь имеет более пяти аккаунтов на различных цифровых платформах, связанных с одним и тем же номером телефона и электронной почтой. Если вы перестаете пользоваться тем или иным номером телефона, или email-адресом, то стоит их обновить в своих аккаунтах на цифровых платформах, к которым они были привязаны. Кроме того, для дополнительной защиты аккаунтов мы также рекомендуем подключать двухфакторную аутентификацию, которая защитит вашу учетную запись на случай, если все-таки ваш пароль удастся скомпрометировать злоумышленникам", — рекомендует старший директор по доверию и безопасности, департамента модерации и автоматизации поддержки Авито Наталья Юматова.

Исследование также показало, что для большинства интернет-пользователей (86%) мобильный номер и электронная почта играют ключевую роль в повседневной жизни. В среднем россияне меняли свой основной номер телефона три раза за всю жизнь.