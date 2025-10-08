Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы "Тысяча "нет" и одно "да" (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.
Одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани, а самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: "И пусть ты тысячу раз скажешь "нет", рано или поздно ты все равно скажешь "да"!", — уверен он.
Трейлер:
Андрей Силкин, режиссер-постановщик:
"Наши герои обладают горячим характером: они эмоциональны и влюблены. Их жизнь протекает в курортном городе, в окружении яркого солнца, моря и чаек, что во многом отражается на их натуре, действиях и поступках. В мегаполисе же живут совершенно другие люди, им часто не хватает тепла и времени для счастья".
Елена Лядова, актриса:
"Хотя все съемки мы мерзли, зато в кадре у нас солнце и любовь. Я играю мать троих детей, которая желает счастья своим чадам и потому, возможно, даже назойливо участвует в их жизнях. Я сразу согласилась сниматься в этом проекте — история показалась мне легкой и веселой. К тому же собралась приятная компания коллег".
Константин Белошапка, актер:
"Мой герой — это человек, который к тридцати годам смог заработать 13 миллиардов и не потерять светлый, местами наивный, иногда даже инфантильный взгляд на мир. Им движет любовь — к делу, к людям, к жизни во всех ее проявлениях. Оксана привлекла моего персонажа в первую очередь неземной красотой. Ну и, наверное, той же юностью души, которую сохранил Сергей".
Мила Ершова, актриса:
"Моя героиня Марина — дочь местного прокурора, которая с виду кажется очень благополучной и беззаботной, но на самом деле находится под гнетом и абьюзом отца. Она понимает, что единственным способом "вырваться" для нее является замужество".
Последние комментарии
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.