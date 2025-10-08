16+
Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы "Тысяча "нет" и одно "да" (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Одна случайная встреча навсегда изменит жизни юной Оксаны из простой семьи и молодого олигарха Сергея. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани, а самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: "И пусть ты тысячу раз скажешь "нет", рано или поздно ты все равно скажешь "да"!", — уверен он.

Андрей Силкин, режиссер-постановщик:

"Наши герои обладают горячим характером: они эмоциональны и влюблены. Их жизнь протекает в курортном городе, в окружении яркого солнца, моря и чаек, что во многом отражается на их натуре, действиях и поступках. В мегаполисе же живут совершенно другие люди, им часто не хватает тепла и времени для счастья".

Елена Лядова, актриса:

"Хотя все съемки мы мерзли, зато в кадре у нас солнце и любовь. Я играю мать троих детей, которая желает счастья своим чадам и потому, возможно, даже назойливо участвует в их жизнях. Я сразу согласилась сниматься в этом проекте — история показалась мне легкой и веселой. К тому же собралась приятная компания коллег".

Константин Белошапка, актер:

"Мой герой — это человек, который к тридцати годам смог заработать 13 миллиардов и не потерять светлый, местами наивный, иногда даже инфантильный взгляд на мир. Им движет любовь — к делу, к людям, к жизни во всех ее проявлениях. Оксана привлекла моего персонажа в первую очередь неземной красотой. Ну и, наверное, той же юностью души, которую сохранил Сергей".

Мила Ершова, актриса:

"Моя героиня Марина — дочь местного прокурора, которая с виду кажется очень благополучной и беззаботной, но на самом деле находится под гнетом и абьюзом отца. Она понимает, что единственным способом "вырваться" для нее является замужество".

