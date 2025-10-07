МТС накрыла сетью LTE один из главных аграрных районов Самарской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кинельском районе — одном из главных аграрных муниципалитетов региона. В эфир выведены новые площадки в 9 населенных пунктах, где совокупно проживает порядка 2500 жителей.
В результате запуска новых базовых станций улучшение качества связи заметят жители сел и поселков Александровка, Парфеновка, Покровка, Преображенка, Угорье, Поплавский, Красный Ключ, Энергия, а также аула Казахский. Качественная мобильная связь МТС позволит жителям и гостям малых населенных пунктов всегда оставаться на связи, а высокие скорости мобильного интернета станут альтернативой обычному домашнему интернету и позволят с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами.
Кинельский район многие жители региона знают, как аграрный, поскольку здесь работают разные животноводческие комплексы и производства, но исторически первые поселения здесь сформировались при строительстве оборонительных рубежей от кочевых народов. Считается, что в окрестностях села Преображенка на горе Чихан находился наблюдательный пункт, чтобы стражники могли узнавать о набегах кочевников. Известен Кинельский район и своими природными и историческими местами, один из которых находится в ауле Казахский. Это этнографический музей-юрта "Мурагер", где воссоздан старинный быт казахской семьи переселенцев. Приезжающие сюда туристы смогут всегда оставаться на связи и строить в навигаторе новые маршруты, благодаря новому покрытию 4G МТС.
"Кинельский район расположен близко к областному центру, и поэтому сюда из Самары приезжают не только отдыхать, но и жить, потому что удаленность от природных мест небольшая, но в то же время человек находится в доступе к привычным городским ресурсам. Мы расширили покрытие сети в селах Кинельского района, чтобы создать дополнительный цифровой комфорт для людей и обеспечить бесшовное покрытие связи как в селах, так и на дорогах, которые их соединяют", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
