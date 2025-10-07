16+
МТС накрыла сетью LTE один из главных аграрных районов Самарской области Клиенты Билайна теперь могут записывать и сохранять свои разговоры В Самаре запланировали запуск беспилотных автобусов и трамваев с ИИ Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль Билайн: путешественники по России стали в 2 раза больше учиться в онлайн-университетах

Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС накрыла сетью LTE один из главных аграрных районов Самарской области

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кинельском районе — одном из главных аграрных муниципалитетов региона. В эфир выведены новые площадки в 9 населенных пунктах, где совокупно проживает порядка 2500 жителей.

В результате запуска новых базовых станций улучшение качества связи заметят жители сел и поселков Александровка, Парфеновка, Покровка, Преображенка, Угорье, Поплавский, Красный Ключ, Энергия, а также аула Казахский. Качественная мобильная связь МТС позволит жителям и гостям малых населенных пунктов всегда оставаться на связи, а высокие скорости мобильного интернета станут альтернативой обычному домашнему интернету и позволят с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Кинельский район многие жители региона знают, как аграрный, поскольку здесь работают разные животноводческие комплексы и производства, но исторически первые поселения здесь сформировались при строительстве оборонительных рубежей от кочевых народов. Считается, что в окрестностях села Преображенка на горе Чихан находился наблюдательный пункт, чтобы стражники могли узнавать о набегах кочевников. Известен Кинельский район и своими природными и историческими местами, один из которых находится в ауле Казахский. Это этнографический музей-юрта "Мурагер", где воссоздан старинный быт казахской семьи переселенцев. Приезжающие сюда туристы смогут всегда оставаться на связи и строить в навигаторе новые маршруты, благодаря новому покрытию 4G МТС.

"Кинельский район расположен близко к областному центру, и поэтому сюда из Самары приезжают не только отдыхать, но и жить, потому что удаленность от природных мест небольшая, но в то же время человек находится в доступе к привычным городским ресурсам. Мы расширили покрытие сети в селах Кинельского района, чтобы создать дополнительный цифровой комфорт для людей и обеспечить бесшовное покрытие связи как в селах, так и на дорогах, которые их соединяют", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

