16+
Онлайн-кинотеатр KION запустил детский профиль

16 ОКТЯБРЯ.
Онлайн-кинотеатр KION от цифровой экосистемы МТС представил детский профиль, в котором родители смогут настраивать для ребенка отдельное пространство с мультфильмами, обучающими видео, аудиосказками и детскими телеканалами. Пользователям будут доступны разделы по тематикам, а также специальные образовательные подборки. Всего в детском профиле приложения KION будет собрано более 150 000 единиц контента.

Фото: предоставлено МТС

Каждый профиль настраивается и управляется прямо со смартфона, а ПИН-код и функция безопасного поиска защищают ребенка от взрослого контента. Помимо мультфильмов в разделе представлены и полнометражные фильмы для просмотра всей семьей. Помогут в выборе тематические полки: "Мультики про дружбу", "Космические приключения", "Котики и собачки"; коллекции для разной аудитории — "Мультхиты для малышей", "Новинки для семейного просмотра", "Лучшие российские и зарубежные мультфильмы", "Большие мультфильмы", "Классика Disney".

В качестве маскотов (персонажей-талисманов) в детском разделе появятся цифровые помощники фиксики. Популярные герои российской анимации помогут ребенку лучше ориентироваться в профиле и участвовать в подборе контента: каждые две недели они будут предлагать новые тематические полки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

