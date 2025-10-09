Эксперт Билайна назвал 8 способов улучшить работу Wi-Fi дома

Скорость работы домашнего интернета может зависеть от многих факторов: от места расположения роутера и его технических характеристик, поколения и частоты Wi-Fi, загруженности радиоэфира.

Чтобы свободно подключаться к видеозвонкам, заниматься с репетитором дистанционно, играть онлайн или смотреть сериал без загрузки, важно иметь качественное покрытие. Руководитель службы по абонентскому оборудованию Билайна Андрей Полухин напомнил, как можно усилить сигнал домашнего Wi-Fi:

1. Простой шаг, с которого стоит начать, — проверить, к какой сети Wi-Fi подключены устройства в доме. Если техника подключена к сети 2,4 ГГц при доступной сети 5 ГГц, необходимо переключить оборудование.

2. Расположите роутер в центре квартиры на высоте 1-1,5 м. Оптимальное решение — поставить устройство вдали от стен, металлических перегородок, зеркал и электронной техники, чтобы сигнал распространялся равномерно.

3. Перезагрузка роутера также может повысить качество работы Wi-Fi. При перезагрузке роутер сканирует радиоэфир и автоматически выбирает наиболее свободные каналы для работы Wi-Fi.

4. Следует отключать планшеты, смартфоны и другие устройства, которые не используются в данный момент, чтобы снизить нагрузку на сеть и улучшить стабильность соединения.

5. Нужно закрывать лишние вкладки в браузере. Даже в неактивном состоянии они потребляют оперативную память и отправляют запросы на серверы. На скорость интернета может влиять и кэш. Переполненное временное хранилище замедляет загрузку страниц.

6. Производители сетевого оборудования регулярно выпускают обновления, которые исправляют ошибки и повышают эффективность работы устройства. Фирменные роутеры Билайна получают новые прошивки автоматически. На других устройствах важно периодически обновлять прошивку маршрутизатора на персональном компьютере.

7. Расширить зону покрытия помогают дополнительные устройства, например, Wi-Fi-усилители (репитеры, ретрансляторы). Они улавливают сигнал от роутера и передают их в зону с нестабильным соединением. Но лучшим решением по увеличению зоны радиопокрытия Wi-Fi станет установка комплекта MESH — единой Wi-Fi-сети из нескольких точек доступа, которая обеспечивает бесшовное и стабильное покрытие интернетом дома, устраняя "слепые зоны".

8. Любая техника со временем устаревает. Когда придет время обновлять роутер, выбирайте модели с поддержкой 5 и 6 ГГц, портами для подключения к внутренней и внешней сетям, со стандартом Gigabit Ethernet для высокой скорости передачи данных и мощным процессором. Для получения всех преимуществ убедитесь, что домашние устройства поддерживают те же стандарты Wi-Fi (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и т. д.), что и новое оборудование.

Билайн предлагает клиентам роутеры стандарта Wi-Fi 6, которые экономят заряд подключенных устройств и обеспечивают высокую скорость передачи данных за счет частотного разделения канала и маркировки пакетных данных. С начала года пропускная способность на сети ШПД Билайна увеличилась в 21 российском городе за счет модернизации серверов широкополосного доступа. Благодаря этому абоненты получают стабильный домашний интернет и цифровое телевидение для просмотра фильмов, игр, общения и удаленной работы.

Подключить домашний интернет Билайна можно в любое удобное время, оставив заявку на сайте. А действующим клиентам доступна бесплатная услуга "Переезд"*, чтобы "перенести" домашний интернет на другой адрес.

* Территории и подробности на beeline.ru