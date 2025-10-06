16+
Билайн: путешественники по России стали в 2 раза больше учиться в онлайн-университетах

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ко Дню учителя Билайн узнал, какими образовательными приложениями клиенты пользовались во время отпуска. Анализ обезличенных данных роумеров — клиентов Билайн, которые путешествовали по России — показал, что в сравнении с 2024 годом трафик вырос на онлайн-университеты, сервисы для чтения книг и приложения для видеоконференций.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

На 40% выросла популярность онлайн-университетов — сервисов, предоставляющих возможность погрузиться в новую для себя сферу или даже обрести новую профессию. Время в таких приложениях также значительно увеличилось: клиенты Билайн этим летом в них проводили в два раза больше времени, чем в 2024.

Наиболее популярной категорией по объему трафика оказались сервисы с книгами. В среднем каждый пользователь скачал за лето около 5 гигабайт книг для чтения и прослушивания. Этот вид досуга оказался в приоритете у клиентов Билайн старше 40 лет — им занимались 56% взрослых путешественников по России. А вот у молодежи больше были популярны нейросети (у 62%) и сервисы для изучения иностранных языков (у 61%).

По количеству уделенного времени также лидирует чтение — ему каждый отпускник за лето уделил в среднем около 45 часов. На втором месте оказалось обучение в онлайн-университетах (почти 37 часов), а на третьем — сервисы видеоконференций, которые часто используются для общения с репетиторами (16 часов).

Оператор усиливает и расширяет мобильную сеть, чтобы его клиенты могли находить время на образование в любом месте. Благодаря этому как местные жители, так и путешественники могут заниматься самообразованием в интернете практически из любой точки страны.

Последние комментарии

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

