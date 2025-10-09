В России открыли дата-центр на отечественном оборудовании

В Санкт-Петербурге запустили в эксплуатацию новый центр обработки данных (ЦОД) с использованием оборудования российского производства в инженерных системах. Построенный по модульной технологии ЦОД предусматривает дальнейшее масштабирование и размещение более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.
Дата-центр стал крупнейшей площадкой для размещения сетевой инфраструктуры МегаФона. Его главная задача — обеспечение надёжности и устойчивости сети, а также хранение и обработка больших объёмов данных, которыми пользуются абоненты оператора по всей стране.
"Отличительная черта нашего инфраструктурного объекта наряду с отечественным происхождением оборудования — его энергоэффективность. Мы спроектировали и построили ЦОД с учетом собственной технической экспертизы и уникального российского инженерного опыта. Особый предмет для гордости — отечественное климатическое оборудование, которое по своей энергоэффективности ни в чём не уступает мировым аналогам. Более того, мы постоянно увеличиваем объём импортозамещения, что даёт стимул к развитию местным разработчикам и производителям, а также укрепляет технологический суверенитет отрасли", — рассказывает Алексей Титов, технический директор МегаФона.
За климат в машинных залах нового дата-центра отвечают вентиляционные установки, сделанные в России. Они автоматически выбирают режим работы в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Исходя из внешних условий используется воздушное охлаждение, водные маты или фреоновые компрессоры. Для повышения эффективности отвода тепла в новом ЦОДе созданы гермозоны с изоляцией "горячего" коридора. Нагретый воздух собирается в отдельной камере, выносится в установку, где охлаждается в выбранном режиме, и возвращается в машинный зал. Такой способ охлаждения оборудования помогает снизить энергозатраты и увеличить производительность.
Помимо климатики в дата-центре установлены отечественные системы противопожарной безопасности, трансформаторы и высоковольтные ячейки. Работа всех систем в режиме 24/7 контролируются с помощью систем мониторинга.
Новый ЦОД построен по модульной технологии, что позволяет в течение ближайших лет ввести в эксплуатацию еще несколько машинных залов. Всего по проекту запланировано строительство двух корпусов дата-центра с возможностью размещения более 800 стоек общей мощностью до 14 МВт.
