МАХ расширил функциональность групповых звонков

У создателя конференции в мессенджере МАХ появилась возможность регулировать подключение собеседников с помощью "Зала ожидания", у участников — "Поднять руку", написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая автоматически отправится в папку "Избранное".

В мессенджере также стал доступен новый способ организации звонка — с помощью группового чата.

Для организации группового видеозвонка в групповом чате необходимо выбрать значок телефонной трубки, которая располагается в верхней части экрана, и нажать на кнопку "подключиться к звонку". В этот момент у участников чата появится плашка "звонок в чате" с кнопкой "подключиться". Длительность видеоконференции не ограничена по времени и количеству участников. После окончания вызова пользователю будет предложено оценить качество звонка.

Групповые звонки стали доступны пользователям МАХ в тестовом режиме 9 июля. По данным на 2 октября с момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 миллионов звонков, включая видеоконференции. Средняя длительность голосового вызова составила десять минут, группового — 58 минут.