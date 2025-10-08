Билайн запустил доставку девайсов в пункты выдачи заказов по всей России

Билайн запустил новый способ доставки заказов с сайта оператора в партнёрские пункты выдачи заказов (ПВЗ). На текущий момент Билайн остаётся единственным телеком-оператором, предлагающим этот сервис напрямую на своём сайте.

Теперь клиенты по всей России могут оформить доставку устройств и аксессуаров в партнёрскую сеть ПВЗ. Также в ПВЗ по Москве и Подмосковью возможна доставка SIM-карт. В ближайшее время она также станет доступна по всей России.

Всего доступно порядка 50 000 точек самовывоза, охватывающих как крупные города, так и малые населённые пункты. Средний срок доставки составляет от двух дней в зависимости от региона, срок хранения заказа в ПВЗ — до 7 дней.

Доставка осуществляется бесплатно для клиента и доступна при заказе на сумму от 1 рубля до 150 000 рублей. Ограничений по категориям товаров нет: в ПВЗ можно получить любую продукцию, представленную в интернет-магазине и доступную к заказу — от смартфонов и планшетов до аксессуаров и модемов.

"Запуск доставки в ПВЗ — это наш следующий шаг к тому, чтобы дать клиенту максимальный выбор удобных способов получения заказа. Мы расширяем географию присутствия, включая малые населённые пункты, где нет офисов продаж, и обеспечиваем доступ к технике из ассортимента Билайн в максимально близкой и привычной точке — от магазина у дома до соседнего торгового центра", — отметил директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

Использование ПВЗ позволяет максимизировать розничную аудиторию Билайна и даёт возможность эффективно покрывать даже удалённые населённые пункты, куда курьерская доставка может быть затруднена или осуществляться нерегулярно.