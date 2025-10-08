16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн запустил доставку девайсов в пункты выдачи заказов по всей России T2 верифицировала данные более 60% иностранных граждан в базе Минтранс проиграл суд о колеях на Московском шоссе Продажи ноутбуков и планшетов в Самаре: Apple лидирует по доле, HONOR — по росту На стенде ОТП Банка на Финополисе представлена российская разработка Mind Tracker, определяющая паттерны мозга

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил доставку девайсов в пункты выдачи заказов по всей России

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн запустил новый способ доставки заказов с сайта оператора в партнёрские пункты выдачи заказов (ПВЗ). На текущий момент Билайн остаётся единственным телеком-оператором, предлагающим этот сервис напрямую на своём сайте.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Теперь клиенты по всей России могут оформить доставку устройств и аксессуаров в партнёрскую сеть ПВЗ. Также в ПВЗ по Москве и Подмосковью возможна доставка SIM-карт. В ближайшее время она также станет доступна по всей России.

Всего доступно порядка 50 000 точек самовывоза, охватывающих как крупные города, так и малые населённые пункты. Средний срок доставки составляет от двух дней в зависимости от региона, срок хранения заказа в ПВЗ — до 7 дней.

Доставка осуществляется бесплатно для клиента и доступна при заказе на сумму от 1 рубля до 150 000 рублей. Ограничений по категориям товаров нет: в ПВЗ можно получить любую продукцию, представленную в интернет-магазине и доступную к заказу — от смартфонов и планшетов до аксессуаров и модемов.

"Запуск доставки в ПВЗ — это наш следующий шаг к тому, чтобы дать клиенту максимальный выбор удобных способов получения заказа. Мы расширяем географию присутствия, включая малые населённые пункты, где нет офисов продаж, и обеспечиваем доступ к технике из ассортимента Билайн в максимально близкой и привычной точке — от магазина у дома до соседнего торгового центра", — отметил директор по электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

Использование ПВЗ позволяет максимизировать розничную аудиторию Билайна и даёт возможность эффективно покрывать даже удалённые населённые пункты, куда курьерская доставка может быть затруднена или осуществляться нерегулярно.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5wKhiPb

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2