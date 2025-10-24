Самарская область и Красный Крест подписали стратегическое соглашение о гуманитарной поддержке

В пятницу, 24 октября, было подписано трехстороннее соглашение между правительством Самарской области, Российским Красным Крестом и региональным отделением организации. Оно направлено на системное сотрудничество в сферах социальной защиты, здравоохранения и гуманитарной помощи.
Основным направлением совместной работы станет реализация программы патронажного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, нуждающимися в постоянной помощи и поддержке. Сегодня более 300 жителей области получают не разовую помощь, а регулярное сопровождение: специалисты Российского Красного Креста проводят визиты на дом, помогают по хозяйству, консультируют и оказывают моральную поддержку, что особенно важно в условиях текущей социальной ситуации.
"В Самарской области действует очень крепкое отделение Российского Красного Креста. У нас работает порядка работает порядка 55 человек в нашем отделении. Это люди, которые достаточно самоотверженно ежедневно ведут очень большую и серьезную работу по помощи людям старшего поколения, тем у кого есть определенные заболевания. Поэтому мы это сотрудничество будем только расширять", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Соглашение предусматривает развитие волонтерского движения, информационную поддержку населения, профессиональное обучение специалистов по уходу, развитие донорства крови, профилактику заболеваний и формирование культуры здорового образа жизни. Эти меры позволят сделать гуманитарную помощь в регионе более скоординированной, планируемой и долгосрочной.
"Подписание соглашения — это не формальность, а серьезный шаг к тому, чтобы в регионе развивалась устойчивая система гуманитарной поддержки. Для нас важно, что правительство Самарской области рассматривает Российский Красный Крест как равноправного партнера, которому можно доверить заботу о людях в сложной ситуации. Мы работаем с теми, кто особенно нуждается в заботе, — с одинокими пожилыми, семьями в кризисе, детьми и переселенцами. Наша помощь становится важным дополнением к государственным мерам поддержки, обеспечивая необходимые гибкость и индивидуальный подход. Это соглашение позволяет нам делать это быстрее, точнее и эффективнее, в координации с государственными учреждениями", — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
Особое значение имеет развитие сети местных отделений Российского Красного Креста в области. Сейчас в регионе успешно работают 12 отделений, постепенно превращающихся в центры гуманитарной поддержки муниципалитетов. Благодаря соглашению им обеспечится единая система снабжения и методическая поддержка для большего охвата населения.
Самарское отделение РКК — одно из старейших в России, ему 134 года. В конце 2023 г. отделение прошло перезагрузку и стало одним из лидеров сети. В 2024 г. оно стало оператором гуманитарной поддержки жителей, пострадавших от масштабного паводка, помогая почти 19 тыс. человек. За первые месяцы этого года помощь уже оказана почти 7 тыс. жителей. Активной развивается направление здравоохранения — возрождены проекты профилактики ВИЧ и туберкулеза, открыта школа пациентов.
Высокий уровень доверия к гуманитарной организации свидетельствует о значимости и актуальности данной инициативы для региона. В ближайшие годы совместные усилия участников проекта обещают создать более безопасную, заботливую и поддерживающую среду для всех жителей Самарской области.
