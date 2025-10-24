16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область и Красный Крест подписали стратегическое соглашение о гуманитарной поддержке В Самаре Вячеслав Федорищев ко Дню таможенника вручил заслуженные награды "Единая Россия" провела заседание федерального совета первичных отделений партии Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых домов 11 исаклинским семьям Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем подразделений специального назначения

Власть и политика

Самарская область и Красный Крест подписали стратегическое соглашение о гуманитарной поддержке

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 24 октября, было подписано трехстороннее соглашение между правительством Самарской области, Российским Красным Крестом и региональным отделением организации. Оно направлено на системное сотрудничество в сферах социальной защиты, здравоохранения и гуманитарной помощи.

Фото: Юлия Рубцова

Основным направлением совместной работы станет реализация программы патронажного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, нуждающимися в постоянной помощи и поддержке. Сегодня более 300 жителей области получают не разовую помощь, а регулярное сопровождение: специалисты Российского Красного Креста проводят визиты на дом, помогают по хозяйству, консультируют и оказывают моральную поддержку, что особенно важно в условиях текущей социальной ситуации.

"В Самарской области действует очень крепкое отделение Российского Красного Креста. У нас работает порядка работает порядка 55 человек в нашем отделении. Это люди, которые достаточно самоотверженно ежедневно ведут очень большую и серьезную работу по помощи людям старшего поколения, тем у кого есть определенные заболевания. Поэтому мы это сотрудничество будем только расширять", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает развитие волонтерского движения, информационную поддержку населения, профессиональное обучение специалистов по уходу, развитие донорства крови, профилактику заболеваний и формирование культуры здорового образа жизни. Эти меры позволят сделать гуманитарную помощь в регионе более скоординированной, планируемой и долгосрочной.

"Подписание соглашения — это не формальность, а серьезный шаг к тому, чтобы в регионе развивалась устойчивая система гуманитарной поддержки. Для нас важно, что правительство Самарской области рассматривает Российский Красный Крест как равноправного партнера, которому можно доверить заботу о людях в сложной ситуации. Мы работаем с теми, кто особенно нуждается в заботе, — с одинокими пожилыми, семьями в кризисе, детьми и переселенцами. Наша помощь становится важным дополнением к государственным мерам поддержки, обеспечивая необходимые гибкость и индивидуальный подход. Это соглашение позволяет нам делать это быстрее, точнее и эффективнее, в координации с государственными учреждениями", — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Особое значение имеет развитие сети местных отделений Российского Красного Креста в области. Сейчас в регионе успешно работают 12 отделений, постепенно превращающихся в центры гуманитарной поддержки муниципалитетов. Благодаря соглашению им обеспечится единая система снабжения и методическая поддержка для большего охвата населения.

Самарское отделение РКК — одно из старейших в России, ему 134 года. В конце 2023 г. отделение прошло перезагрузку и стало одним из лидеров сети. В 2024 г. оно стало оператором гуманитарной поддержки жителей, пострадавших от масштабного паводка, помогая почти 19 тыс. человек. За первые месяцы этого года помощь уже оказана почти 7 тыс. жителей. Активной развивается направление здравоохранения — возрождены проекты профилактики ВИЧ и туберкулеза, открыта школа пациентов.
Высокий уровень доверия к гуманитарной организации свидетельствует о значимости и актуальности данной инициативы для региона. В ближайшие годы совместные усилия участников проекта обещают создать более безопасную, заботливую и поддерживающую среду для всех жителей Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2