Власть и политика

Экс-замминистра финансов Самарской области перешел на работу в Курскую область

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команда губернатора Курской области Александра Хинштейна пополнилась еще одним выходцем из Самарской области. Врио министра финансов и бюджетного контроля назначен Владимир Панферов, до недавнего времени занимавший пост замминистра финансов Самарской области.

О назначении написал в своем телеграм-канале Александр Хинштейн.

Владимир Панферов родился 9 апреля 1960 года в Чапаевске. Трудовой путь начал в 1983 г. инженером по газодинамическим установкам. С 1988 г. работал на руководящих должностях в коммерческих структурах. В государственные органы власти пришел в 1999 г., заняв должность заместителя директора департамента финансов. В 2002 г. был назначен на должность заместителя министра управления финансами – руководителя департамента отраслевого финансирования. С 2012 г. занимал должность заместителя министра управления финансами Самарской области – руководителя департамента организации бюджетного финансирования. Весной 2025 г. он ушел на пенсию

Также Александр Хинштейн сообщил о повышении Елены Атановой до заместителя губернатора. Напомним, она переходила в его команду в феврале 2025 г. в статусе советника. С марта 2025 г. Атанова временно исполняла обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области. До переезда в Курск она была первым вице-мэром Самары.

