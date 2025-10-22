Экс-замминистра финансов Самарской области перешел на работу в Курскую область

Команда губернатора Курской области Александра Хинштейна пополнилась еще одним выходцем из Самарской области. Врио министра финансов и бюджетного контроля назначен Владимир Панферов, до недавнего времени занимавший пост замминистра финансов Самарской области.

О назначении написал в своем телеграм-канале Александр Хинштейн.

Также Александр Хинштейн сообщил о повышении Елены Атановой до заместителя губернатора. Напомним, она переходила в его команду в феврале 2025 г. в статусе советника. С марта 2025 г. Атанова временно исполняла обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области. До переезда в Курск она была первым вице-мэром Самары.