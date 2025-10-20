Самарской области выделят более 500 млн руб. на расселение аварийных домов

Самарская область получит более 500 млн руб. на расселение жителей аварийных домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.
"Программа по расселению аварийного жилья призвана избавить города от жилого фонда, непригодного для дальнейшей эксплуатации, обеспечить комфортным жильем граждан и ускорить развитие застроенных территорий. Еще 23 региона получат более 8,3 млрд руб. на переселение 15,8 тыс. человек", — заявил Марат Хуснуллин.
В рамках программы Самарская область получит 528,7 млн руб. на новое жилье для 934 человек.
Последние комментарии
