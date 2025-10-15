Более 850 млн руб. привлекла Самарская область в виде грантов Агентства по технологическому развитию

Самарская область активно привлекает финансирование федеральных институтов развития. В текущем году более 500 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию.
Региональным оператором АТР служит технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", где специалисты оказывают информационно-консультационную поддержку по сервисам и программам Агентства.
АТР содействует трансферу технологий в целях повышения конкурентоспособности российских компаний. В Агентстве действует широкий перечень программ, максимальный размер грантов по которым достигает 150 млн рублей.
В текущем году победителями конкурсов Агентства Самарской области уже стали ведущие организации в сфере автомобилестроения и высшего образования, которые занимаются разработкой конструкторской документации для критически важных комплектующих, востребованных в автомобильной и медицинской промышленности.
Только в 2025 году объем грантовой поддержки, выделенной Агентством для организаций Самарской области, превысил 506 млн рублей. За весь период взаимодействия с АТР по грантовой программе поддержки обратного инжиниринга критически важных комплектующих регион привлек более 855 млн рублей.
"Реализация профинансированных проектов будет способствовать укреплению технологического потенциала Самарской области и снижению зависимости региональных предприятий от импортных компонентов, что открывает новые возможности для устойчивого развития ведущих отраслей экономики", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В Самарской области создается своя инфраструктура поддержки проектов, направленных на достижение технологического суверенитета. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева создан Фонд поддержки технологического предпринимательства.
По всем вопросам, касающимся сервисов АНО "АТР", можно обращаться к специалисту технопарка Екатерине Норкус, тел.: (8482) 93-00-93, доб. 503, +79023382258, norkus.e@cik63.ru.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
