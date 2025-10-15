В центре "Мой бизнес" обсудили влияние нормативных актов на бизнес

В региональном центре "Мой бизнес" прошло ежегодное заседание Консультативного Совета по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на предпринимателей и экспертизе нормативных правовых актов и их проектов.
В заседании приняли участие представители минэкономразвития региона, органов местного самоуправления, деловых объединений, а также аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности. Такой подход позволяет утверждать эффективные документы, которые не накладывают на предпринимателей избыточные обязанности, запреты и ограничения.
С момента внедрения в 2014 году на региональном и муниципальном уровне ОРВ, экспертизе и оценке фактического воздействия подверглись более 8 тыс. нормативных правовых актов.
"Работа Совета направлена на повышение эффективности процедур оценки регулирующего воздействия в Самарской области, что будет способствовать развитию бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности региона, а также улучшению наших позиций в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности", — подчеркнул Олег Майоров, врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области.
В ходе мероприятия участники обсудили новую методику формирования рейтинга регионов по качеству проведения оценки регулирующего воздействия, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы. Особое внимание в ходе заседания уделили рассмотрению промежуточных итогов развития института ОРВ в Самарской области в 2025 году.
В Самарской области работает интернет-портал regulation.samregion.ru, на котором органы-разработчики нормативно-правовых актов размещают информацию о проектах документов и изменениях, предлагаемых к внесению в действующие нормативные акты.
На сайте можно ознакомиться с текстом проекта, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по корректировке. Также на ресурсе доступна информация об итогах публичного обсуждения при проведении процедур ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы.
По итогам 2024 года Самарская область вошла в число регионов, где работа по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) нормативно-правовых актов на бизнес выстроена наиболее эффективно. В рейтинге Минэкономразвития России губерния вошла в группу высшего уровня — оценивались итоги проведения ОРВ, оценки применения обязательных требований, оценки фактического воздействия и экспертизы.
Сокращение административных барьеров для бизнеса — одна из ключевых задач в работе областного Правительства. Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе ведется системная работа по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, росту числа субъектов малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест для жителей региона.
