Губернатор опубликовал телефон для обращений в мессенджере MAX

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал свой личный номер телефона для обращений, которые готов принимать в мессенджере MAX.
"Практика прямого общения себя оправдала. Спасибо за Ваши обращения и доверие! Оставляю свой телефон. Прошу отнестись с пониманием — жду ваши сообщения в MAX. СМС и звонки с незнакомых номеров не работают. На сообщение отвечу всегда, лично разберусь в вопросе. Спасибо и хорошего начала рабочей недели!" — пожелал губернатор.
Свои обращения жители Самарской области могут направить в мессенджер (в личные сообщения) по номеру: +7 917 037 31 62.
