Губернатор опубликовал телефон для обращений в мессенджере MAX Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Губернатора Вячеслава Федорищева посвятили в казаки Губернатор Федорищев обсудил с членами правительства проект бюджета на 2026–2028 годы Губернатор Самарской области избавился от советников

Губернатор Власть и политика

Губернатор опубликовал телефон для обращений в мессенджере MAX

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал свой личный номер телефона для обращений, которые готов принимать в мессенджере MAX.

"Практика прямого общения себя оправдала. Спасибо за Ваши обращения и доверие! Оставляю свой телефон. Прошу отнестись с пониманием — жду ваши сообщения в MAX. СМС и звонки с незнакомых номеров не работают. На сообщение отвечу всегда, лично разберусь в вопросе. Спасибо и хорошего начала рабочей недели!" — пожелал губернатор.

Свои обращения жители Самарской области могут направить в мессенджер (в личные сообщения) по номеру: +7 917 037 31 62.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

