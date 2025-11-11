Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области

Во вторник, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды жителям региона. Среди них представители разных профессий и отраслей: сотрудники здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры, правоохранительных органов, промышленных предприятий, общественные деятели и многие другие.
Как отметил руководитель области, всех их объединяет главное — любовь и преданность самарской земле. "Это проявляется в глубочайшем профессионализме и каждодневном самоотверженном труде", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Губернатор вручил жителям региона государственные награды и поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
"Вашими усилиями мы достигаем успехов во многих сферах, динамично развиваем и благоустраиваем нашу замечательную Самарскую область. Вместе делаем жизнь в регионе более удобной, комфортной и счастливой. Признателен вам за то, что вы верно служите своему делу, вкладываете душу в решение множества ответственных задач, от которых зачастую зависят состояние, здоровье и благополучие людей. Делаете это много лет. Среди награждаемых те, у кого стаж работы более сорока и даже пятидесяти лет", — отметил Вячеслав Федорищев.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена начальнику бюро технического контроля ПАО "Гидроавтоматика" Вере Вашуриной, а также начальнику цеха ПАО "Гидроавтоматика" Евгению Глебову. Благодарности президента РФ удостоен индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнев. Кроме того, губернатор вручил и другие награды.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин, выступая на днях на пленарном заседании форума "Россия — спортивная держава", отметил, что Самара знаменита своими достижениями и традициями. И вы продолжаете доблестные трудовые традиции нашего региона, вписываете новые страницы в его славную историю", — добавил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит