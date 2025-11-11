16+
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 11 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды жителям региона. Среди них представители разных профессий и отраслей: сотрудники здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры, правоохранительных органов, промышленных предприятий, общественные деятели и многие другие.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Как отметил руководитель области, всех их объединяет главное — любовь и преданность самарской земле. "Это проявляется в глубочайшем профессионализме и каждодневном самоотверженном труде", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор вручил жителям региона государственные награды и поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.

"Вашими усилиями мы достигаем успехов во многих сферах, динамично развиваем и благоустраиваем нашу замечательную Самарскую область. Вместе делаем жизнь в регионе более удобной, комфортной и счастливой. Признателен вам за то, что вы верно служите своему делу, вкладываете душу в решение множества ответственных задач, от которых зачастую зависят состояние, здоровье и благополучие людей. Делаете это много лет. Среди награждаемых те, у кого стаж работы более сорока и даже пятидесяти лет", — отметил Вячеслав Федорищев.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена начальнику бюро технического контроля ПАО "Гидроавтоматика" Вере Вашуриной, а также начальнику цеха ПАО "Гидроавтоматика" Евгению Глебову. Благодарности президента РФ удостоен индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнев. Кроме того, губернатор вручил и другие награды.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин, выступая на днях на пленарном заседании форума "Россия — спортивная держава", отметил, что Самара знаменита своими достижениями и традициями. И вы продолжаете доблестные трудовые традиции нашего региона, вписываете новые страницы в его славную историю", — добавил Вячеслав Федорищев.

