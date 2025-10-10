Губернатор Федорищев обсудил с членами правительства проект бюджета на 2026–2028 годы

В пятницу, 10 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел плановое заседание правительства Самарской области, которое было посвящено вопросам прогнозирования и бюджетирования последующих периодов — на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов.

Об итогах социально-экономического развития Самарской области за восемь месяцев 2025 г. и ожидаемых итогах развития за 2025 г., прогнозе на обозначенные последующие периоды доложил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Он отметил, что, несмотря на давление негативных геополитических факторов, ряд отраслей промышленности демонстрирует положительную динамику, в частности металлургия, производство готовых металлических изделий, машинооборудования, электрооборудования, лекарственных средств и медицинских материалов. Возобновился рост ключевой для региона химической отрасли, где индекс производства за восемь месяцев составил 103,8%.

В сельскохозяйственной отрасли валовый сбор зерна превысит 3 млн тонн. Индекс производства валовой продукции сельского хозяйства за год может составить 100,3% к высокой базе прошлого года.

Продолжается работа по укреплению инвестиционного потенциала и привлечению инвестиционных ресурсов. За первое полугодие 2025 г. в экономику региона было вложено 226 млрд руб. инвестиций. Это на 33,1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года. По предварительной оценке, за год объем инвестиций превысит 620 млрд руб., что на 52 млрд руб. больше 2024 года. Как сообщил Павел Финк, всего в области реализуется свыше 300 инвестпроектов общим объемом инвестиций около 1,4 трлн рублей. С начала 2025 г. реализованы 22, как по созданию новых, так и по модернизации и расширению действующих мощностей. До конца года ожидается запуск еще 10.

Благодаря мерам господдержки демонстрирует рост малый и средний бизнес: количество субъектов МСП увеличилось на 2,7% (более 134 тыс.), количество самозанятых — на 16,6% (332 тыс. человек).

"По показателям развития МСП Самарская область входит в десятку лучших регионов России", — отметил министр.

На основе тенденций текущего года и с учетом ключевых параметров федерального сформирован прогноз социально-экономического развития региона на 2026–2028 гг. по базовому и консервативному вариантам.

В среднесрочной перспективе продолжится рост производительности труда, реализация политики импортозамещения, активизация инвестиционной и инновационной компонент за счет смягчения денежно-кредитной политики. В основе прогноза — рост промышленного производства. Продолжится развитие приоритетных и новых кластеров, предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Будем поддерживать предприятия по выходу на новые перспективные рынки сбыта, в том числе экспортные. Важнейшим фактором экономического роста станет наращивание инвестиционной активности", — сообщил Павел Финк.

Приоритеты бюджетного планирования обозначила в своем докладе заместитель председателя правительства Самарской области — министр финансов региона Ольга Собещанская. Основополагающие — направления, касающиеся национального суверенитета страны, которые обозначены президентом РФ Владимиром Путиным, цели национальных проектов, поддержка специальной военной операции, участников СВО, членов их семей.

Принцип бюджетной политики — повышение операционной эффективности. "Мы смотрим сегодня на эффективность деятельности наших учреждений, проводим аудит, повышаем значимость каждого рубля и его эффективность в нашей системе управления", — отметила она.

Бюджет сохраняет социальную направленность.

"Показатели, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития, позволяют нам не только сохранять объемы доходов, но и наращивать их постепенно каждый год. В 2028 году мы ожидаем в консервативном варианте доходов 320 миллиардов рублей, при том, что мы начинали в 2024 году с 266", — отметила Ольга Собещанская. Дополнительно будут учтены федеральные трансферты, которые еще будут распределяться.

Самые финансово емкие отрасли — это образование, социальная политика, здравоохранение и транспорт, на них направляется более половины бюджета. Треть бюджета — это фонд оплаты труда, который идет на бюджетную сферу. Принципиальным также является подход к повышению заработной платы в 2026 г., эти вопросы будут обсуждаться на еженедельных оперативных совещаниях в правительстве.

Вячеслав Федорищев обозначил ряд дополнений перед внесением проекта закона о бюджете на рассмотрение Самарской губернской думы. Он отметил, что важно учесть увеличение финансирования на ремонт учреждений здравоохранения (добавить 1,3 млрд руб.), на комплексный ремонт школ (1 млрд руб.), на обеспечение жильем детей-сирот.

"Напоминаю, что у нас реализуется программа 20 школ. Прошу в понедельник доложить, какие объекты в первую очередь проектируются, где они будут строиться, какие источники финансирования. Ни одной школы без бассейна не должно быть построено. В 2025 году проектировать и строить новые школы без соответствующей инфраструктуры, без больших стадионов, футбольных полей, без бассейнов — это просто халатность. Я это так буду трактовать, — отметил Вячеслав Федорищев. — На оперативном совещании все эти вопросы рассмотрим, перед внесением проекта бюджета на рассмотрение Самарской областной думы проговорим эти положения".

В части сферы ЖКХ — добавить в проект бюджета средства на финансирование деятельности Фонда капитального ремонта. Это направление губернатор поручил взять на особый контроль заместителю председателя правительства региона Виталию Шабалатову.

Еще одно дополнение — увеличить средства на ремонт дорог. Этот вопрос по поручению главы региона также обсудят на отдельном совещании.

С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.

Кроме того, Вячеслав Федорищев обозначил ряд изменений в управленческой структуре. "Мы сейчас активно готовим схемы работы правительства Самарской области на ближайшие четыре года, по сути — определяем фундамент. Не только говорим о структуре правительства, членах правительства, но и в целом об управлении", — пояснил он.

Так, в составе управленческой структуры больше не будет такой категории, как советники губернатора. Категория помощников губернатора сохраняется. Глава региона назвал ряд ответственных лиц, которые будут работать в этом качестве, и в связи с этим дал им ряд поручений.

Также он обозначил детали подхода к формированию кадрового резерва: "Базовый кадровый резерв у нас формируется с 10 класса: мы с талантливыми ребятами, которые хотели бы продолжить свою начинающуюся образовательную и далее профессиональную деятельность в муниципальной, региональной, федеральной госслужбе, начинаем активно заниматься, с родителями общаемся, видим траектории образовательные, предлагаем стипендиальные программы для поступления в лучшие самарские вузы, сохраняем их в регионе и развиваем. Это фундаментальный базовый кадровый резерв. В пике, года через четыре, в этом кадровом резерве одновременно должно состоять не более 100 человек".

Важнейший элемент кадрового резерва — участники СВО. "Что касается участников специальной военной операции, участников программ "Школа героев", "Время героев", мы переводим их из категории "общественные советники — консультанты губернатора Самарского области" в категорию "кадровый резерв Самарской области", — пояснил губернатор. — Далее идет кадровый резерв муниципальной власти и на особо сложные специальности государственной муниципальной службы". По поручению Вячеслава Федорищева систему кадрового резерва представят в докладе на оперативном совещании в правительстве.