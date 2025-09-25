Вячеслав Федорищев призвал не закупать бензин впрок

Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал в мессенджере МАХ ситуацию с приостановкой продажи бензина АИ-92 одной из сетей АЗС Самарской области.

"Вижу, что эта новость многих встревожила. Ситуация на моем личном контроле", - сообщил он.

Он подчеркнул: сегодня все виды топлива в регионе есть.

"Достаточно приехать на заправочные станции представителей крупнейших поставщиков топлива. Есть вопросы по небольшим АЗС. Работаем во взаимодействии с федеральными службами. Обращаю ваше внимание, что не надо закупать впрок бензин, дизель. Вопрос с поставками топлива будет урегулирован", - призвал глава региона.