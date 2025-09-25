На одной из сетей АЗС в Самаре приостановлена продажа бензина из-за перебоев в поставках

В четверг, 25 сентября, в связи с перебоями в поставках топлива на всех станциях сети АЗС "ОЛВИ" приостановлен отпуск бензина АИ-92.
"Мы прилагаем все усилия для скорейшего разрешения данной ситуации и восстановления нормального режима работы. Все остальные виды топлива доступны к продаже", — сообщает пресс-служба компании.
Эксперты причинами перебоев с АИ-92 называют рост потребления бензина летом, сокращение выпуска топлива из-за плановых ремонтов и ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом проблемы с поставками возникают в первую очередь у независимых АЗС, приобретающих топливо на открытом рынке, где цены заметно выросли, а поднять розничные цены такие сети не могут из-за внимания Федеральной антимонопольной службы.
Последние комментарии
