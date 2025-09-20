В результате атаки дронов на Самарскую область погибли четыре человека

В результате ночной атаки вражеских БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

"Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная", — заявил губернатор.

Также, по словам Вячеслава Федорищева, один человек в результате атаки пострадал. Медики делают все для восстановления его здоровья.

Напомним, атаке беспилотников в Самарской области подверглись объекты ТЭК. Над территорией региона силами ПВО сбиты 15 вражеских БПЛА.