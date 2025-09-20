В результате атаки дронов на Самарскую область погибли четыре человека

В результате ночной атаки вражеских БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
"Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная", — заявил губернатор.
Также, по словам Вячеслава Федорищева, один человек в результате атаки пострадал. Медики делают все для восстановления его здоровья.
Напомним, атаке беспилотников в Самарской области подверглись объекты ТЭК. Над территорией региона силами ПВО сбиты 15 вражеских БПЛА.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит